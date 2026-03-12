この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない原油100ドル突破の真実。ガソリン代だけでなく食料品やAIにまで波及するインフレの連鎖とは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が、「【インフレ】原油100ドル突破！これから世界で起こるインフレについて解説！」を公開した。中東情勢の悪化に伴う原油価格100ドル突破を受け、エネルギー供給ショックがどのように世界の物価を高騰させるのか、その連鎖のメカニズムを解説した。



動画の冒頭、モハP氏は化石燃料の高騰がガソリン代や電気代などの生活インフラに直結すると説明する。さらに、意外な影響として食料品の価格上昇を挙げる。現代の農業に欠かせない窒素系肥料の生産には天然ガスが使われており、ガス価格の高騰が食料品の値上がりに直結するという。



特に今回は、世界の窒素系肥料の3分の1が通過するホルムズ海峡が関わるため、深刻な影響が懸念されると指摘した。また、石油を原材料とするプラスチックや合成ゴムなどの価格も上昇する。加えて、中東からの硫黄の供給が滞ることで、銅やコバルトの生産コストも跳ね上がると説明。「電気自動車のバッテリー、AIのデータセンターなど、あらゆるものを作るのにかかるコストが上昇していく」と警鐘を鳴らす。



物価の上昇は人々の生活を圧迫し、やがてストライキなどの賃上げ要求につながることで、最終的にはサービス価格も上昇していくというインフレの波及経路が語られた。こうしたインフレの波及に対し、世界の中央銀行は「金融政策を引き締め的にせざるを得なくなる」と結論付ける。



当初は利下げが予想されていたFRB（米連邦準備制度理事会）も利下げ回数の見通しが後退し、ドル高が進行することで新興国の経済にも打撃を与える可能性があると示唆。原油高という一つの引き金が、世界中の経済や人々の生活にいかに複雑に絡み合い、影響を及ぼすのかを深く理解できる内容となっている。