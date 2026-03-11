スケーターから、透明感とハートが彩る「スヌーピー」の新デザイン「クリアハート」シリーズのランチグッズが登場。

「スヌーピー」とカラフルなハートのデザインを使用した、透明感が美しいランチグッズです☆

コンビセットにアクリルコップ、フードコンテナーのラインナップで、毎日のランチタイムをより快適で便利な時間へと導きます。

スケーター「スヌーピー」クリアハート ランチグッズ

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、雑貨店など

スケーターが展開する、 世界中で愛される「スヌーピー」デザインのランチグッズに、新シリーズ「クリアハート」が仲間入り。

透明感のある素材に色鮮やかなハートと「スヌーピー」が描かれたランチグッズが、食卓やランチタイムを華やかに彩ります☆

持ち運びに便利で音の鳴らないコンビセットに、日常使いに最適なアクリルコップ、用途に合わせて使えるラウンド型フードコンテナーの3つを展開。

それぞれ、複数のカラーバリエーションがあり、好みに合わせて選べます！

音の鳴らないコンビセット ハシ18cm SNOOPY(クリアハート)

価格：各1,210円（税込）

サイズ：約188×47×18mm、ハシ18cm、スプーン全長18cm

仕様：食洗機対応

カラー展開：ピンク、イエロー×ブルー、グリーン×パープル

おはしとスプーンを一緒に持ち歩ける「音の鳴らないコンビセット」

ケース内にシリコンクッションが付いているので、持ち運びの際にカチャカチャとした音が鳴らない仕様です。

食洗機にも対応しているため、毎日のお手入れも簡単。

デザインは華やかなピンクに

ブルーのおはしとイエローのスプーンがセットになったイエロー×ブルー

パープルのおはしとグリーンのスプーンが上品なグリーン×パープルの3種類です☆

アクリルコップ SNOOPY(クリアハート)

価格：各858円（税込）

サイズ：約81.5×90mm

容量：容量280ml

カラー展開：ピンク、イエロー×ブルー、グリーン×パープル、クリア

軽くて割れにくい素材が使用された、透明感がある「アクリルコップ」

カラーバリエーションも豊富で、家族で色違いを使い分けることもできます！

ラインナップは、クリアとハートの組み合わせにぴったりなピンクと

クリアイエローに、差し色の青がおしゃれなイエロー×ブルー

爽やかなクリアグリーンと淡い紫のハートを組み合せた、グリーン×パープルに

カラフルなハートが映える、クリアの4種類です☆

ラウンド型フードコンテナーS/M SNOOPY(クリアハート)

価格：各1,320円（税込）

サイズ：Mサイズ

容量・サイズ：Mサイズ 400ml・約112×70mm、Sサイズ 230ml・約96×62mm

カラー展開：ピンク、イエロー×ブルー、グリーン×パープル

サイズ違いのコンテナー2つがセットになった「ラウンド型フードコンテナーS/M」

Mサイズは400ml、Sサイズは230mlの容量があり、お弁当のおかず入れやの保存容器として多用途に活用できます。

「スヌーピー」とハートのデザインがかわいらしく、カラーバリエーションは濃さの異なる2種類のピンクのセットと

Sサイズはブルー・Mサイズはイエローの組み合わせ

Sサイズはパープル・Mサイズはグリーンの組み合わせの3種類です！

透明感とハートのデザインで、毎日の食卓を彩る「スヌーピー」のランチグッズ。

スケーターの「スヌーピー」クリアハート ランチグッズはスケーター公式オンラインショップなどで販売中です。

© 2026 Peanuts Worldwide LLC

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 透明感が美しいランチグッズ！スケーター「スヌーピー」クリアハートシリーズ appeared first on Dtimes.