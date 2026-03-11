Snow ManやJO1、TWICEなど、数々の有名アーティストに歌詞を提供している作詞家の柿沼雅美さん。かつては大学職員として安定したキャリアを歩んでいた彼女が、なぜ30歳を目前に未経験の領域へ飛び込んだのか。

前編では、独学で作詞家になった方法や、異色の経歴について聞きました。

後編： 言葉を紡ぐ作詞家の仕事。楽曲の裏側に込めたアーティストとファンへの愛

大学職員から作詞家へ。30歳目前での転機

――柿沼さんは元々大学職員をされていたそうですね。作詞家になられたきっかけはなんだったのでしょうか？

小さいころから音楽が好きで、CDブックレットの歌詞を読書のように読み込む子どもでした。そのときはこれを仕事にする発想はなく、大学では文学部で教職を取りました。

ただ、今振り返ると「書くこと」に対する意識はありました。大学の先生に「小説を書いてみたら」と言われて書いてみたら楽しかったことや、就活でレコード会社を受けたときに作文の試験があり、「君はこの仕事ではなく、文章を仕事にしたほうがいい」と言われました。

大学卒業後に母校で大学職員として働き始めましたが、バンドをしていた友人を通じて知り合ったプロデューサーの方から「音楽が好きなら『歌詞』というジャンルがあるよ」と言われたことが始まりでした。

ただ何の実績もないし、その時点でもう30歳近かったので「いやいや、ないだろう」と思ったんですが、「せめて本気で1回ぐらいやり始めてみたいな」と、作詞家を目指すことにしました。

――迷いはありましたか？

もちろんありました。年齢的に「結婚しなきゃな」とも思いましたけど、それよりも自分が本当にこれをやっていたいと思うような仕事をしたい、という直感を選んだんです。

「mixiで連絡」実績ゼロからの泥臭いスタート

――未経験から、まずはどんなことをされましたか？

作曲家の方に連絡しました。好きな作品に関わっている人に「実は歌詞をやりたくて、でも経験がなくて、どうしたらいいですか？ 文章はこういうものを書いていて……」という内容の連絡をしました。十数年前は今ほど個人情報が厳しくなく、メールアドレスが公開されていたり、mixi経由で繋がれたりした時代でした。今思うと、怖いもの知らずでしたね（笑）。

――返信はあったのでしょうか？

ありがたいことに、「この歌詞だったら、こういう風に変えたほうがいいかもね」と具体的にアドバイスをくれたり、「ちょっと会って一回話をしよう」と言ってくださる方もいました。今思うと結構やばいんですが、当時は他にやり方がよくわからなくて（笑）。

ただ、実際にお会いしても「実績もない個人に、いきなり仕事は頼めない」という現実を突きつけられて。「そりゃそうだな」と思いました。

そこで、まずは打席に立てる環境にいこうと、新人でも受け入れてコンペに参加させてくれる事務所に入りました。作詞のスクールなどもありましたが、 「人に教えてもらうことで、その人のやり方に固まってしまうこともある。まずは自分でやってみたほうがいいんじゃないか」 というアドバイスもいただき、独学の状態でスタートしたんです。

――そこからどうやって初コンペを勝ち取ったのですか？

コンペに参加し始めて3ヶ月で、当時のジャニーズJr.（現：ジュニア）の舞台『ジャニーズ・ワールド』への楽曲提供が決まりました。そこからは、とにかくコンスタントにコンペに提出し続けました。もちろんほとんどは不採用です。落ちたものはどこが悪かったのかなといろいろ分析して次に生かすようにしました。その繰り返しのなかで、アニソンシンガーさんやJUJUさんの楽曲など、少しずつご縁が広まっていきました。

JUJU 「いいわけ」×矢沢あい インスパイアードムービー

――独学は、具体的にどういうトレーニングを？

既存の曲を聴いて「自分だったらどう書くか」を考えることは、仕事とは関係なくずっとやっていました。以前のシングルCDには、よくカラオケ音源がセットで入っていたじゃないですか。それを流しながら自分なりの歌詞を作ってみるんです。あとは、好きな曲の歌詞をひたすら読んだり、自分が好きになった歌詞のどのポイントが好きなのかを考察したり。

――特に参考にしたアーティストは？

X JAPANさんやAKB48さん、坂本冬美さん、五木ひろしさんも好きでした。恋愛の曲が好きだったので、いろんな歌詞を見ながら「思いを寄せるという場面で、人によってこんなに言い方が変わるんだ」と、言葉をピックアップしていました。

最近は丘みどりさんや山内惠介さんも好きですし、今でも長く影響を受け続けているのはLOVE PSYCHEDELICOさんです。落ち着いたトーンで聞こえる曲も多かったのですが、感情と情景の凝縮という作品が多く、寄り添って染み渡る感じがするんですよね。サウンドも独特で、歌詞の日本語と英語の混じりがすごい面白いなとずっと思っていて。

そういった、これまで自分が聴いてきたものや見てきた景色、友人から聞いたエピソード、恋愛や友人関係のすべてが、今の歌詞に積み重なっています。

「二足のわらじ」を捨てる決心をした理由

――しばらくは大学職員と二足のわらじだったそうですが、安定した環境から作詞家一本にしようと決めたのはどんなタイミングでしたか？

大学職員はすごく待遇も良かったし、土日や夕方に仕事が入ることもあり、なかなかペースがつかめないながらも充実していて、「ずっと続けるんだろうな」とぼんやり思っていました。そこから作詞家一本に絞ったきっかけは、ざっくりいうと2つありました。

ひとつは、 10年後も今の生活を続けられるかを考えたこと 。大学って「4月に入学式、10月ごろから入試、3月に卒業式」というルーティーンが決まっていて、きちんとした服装で、いわゆるしっかりした社会人でないといけなくて。10年続ける自分を想像したときに「長くやっていくのはきついな」と思い始めちゃったんです。

もうひとつは、 JUJUさんの仕事で触れた、制作の方々の熱量です 。制作担当であるA&R（アーティスト・アンド・レパートリー）さんが大変多忙なスケジュールの状況下で、いかにアーティストのこと、作品のこと、ファンの方々のことを本気で考えているかを知ったんです。

誰かに言われたわけではありませんが、「これほど本気の人たちと仕事をするなら、二足のわらじでは難しい」と痛感したんです。

――収入が安定したから、みたいな感じではなかったんですね。

そうですね。独立したては、大学職員時代と比べてお給料が下がるどころじゃなかったです（笑）。作詞家の収入は著作権印税がほとんどなので、CDが売れないと本当にお金にならないんです。配信はCDよりもはるかに少ないという感覚ですし。独立してから7年目くらいまでは貯金をしていなかったら大変だったなというほどです。やっと近年はなんとか自立できるようになりましたが、この状況も今だけかもしれない。 来年から仕事がなくなるかもしれないので「無職・貧困・孤独死」への危機感は常に持っています 。

業界に入ったことで、テレビやCDでしか知らなかった世界の裏側、華やかじゃないところも見えました。それを知った上で、ファンの方に歌詞を通して楽しい時間や励ましの気持ちを伝えられたらいいなと思っています。

「自分の心にプラスになるもの」を選んで

――独立から軌道に乗るまで大変だったのではと思いますが、しんどいときに挫折しなかった理由は？

アーティストさんが頑張っている姿を見たいのと、人と作る時間が楽しいんですよね 。あと自分の性格的に、人生に絶望したときの感情のやり場がなくて。人それぞれ悩みがあるなかでどうしているか知りたくて、その解決法が私の場合は「書くこと」だったんです。日常生活を人間としてちゃんとやっていく上で必要なことなので、しんどいときこそ書きたいというか……書くことそのものが人生みたいな感じです。

転職やキャリアを考えている人も、 自分の人生や心にプラスになるものを選んだら、うまくいくんじゃないかなと思います 。

――柿沼さんのようにチャレンジしたいけどできないと思っている人にメッセージをお願いします。

環境を変えるのはすごくきついし、金銭的な問題もあります。夢が叶うかどうかなんて最初は誰にもわからない。私も例えば出産をできていないこととか、人からみたらその生き方はどうなんだとか、今後後悔することもあるかもしれません。だから「やっちゃいなよ」と安易には言えません。

でも、本当にやりたいことって、やらないとずっと心のなかでわだかまる気がするんです、何年経っても。今足踏みしている人は、 「踏み出せない理由」を書き出して、ひとつずつでも潰していったらいいんじゃないかなと思います 。例えば「お金にならないからできない」なら、2、3年仕事しなくても生き延びられる貯金をしてから挑戦しようとか、「なり方がわからない」ならその業界の人に連絡してみるとか。そうすることで、「できそう」と踏み出せるタイミングがくるかもしれません。

プロフィール 柿沼雅美（かきぬま まさみ） 柿沼雅美（かきぬま まさみ） 昭和から令和にかけて年代問わずさまざまな楽曲に精通しており、印象的な言葉選びはもちろん、曲の音色や響きからストーリーを描写するのも得意とした作詞家である。JUJU、JO1、ME:I、SnowMan、井上昌己、アニメ主題歌や声優、VTuber、など幅広いジャンルの歌詞をリスナーに届けている。また、作詞以外にもショートショート小説を書くなど活動の幅を広げている。 〈来歴〉

清泉女子大学日本語日本文学科卒業。その後大学職員として10年間社会人として経験を積みながら作詞活動をし、2015年新春ジャニーズワールドの舞台楽曲の作詞でデビューした。 2017年に作詞をしたJUJU「いいわけ」は第50回日本有線大賞「有線大衆賞」となった。 作詞以外では2020年にホッピービバレッジによるHOPPY HAPPY AWARDにて佳作賞、仙台短編文学賞河北新報社賞を受賞している。 X（旧Twitter） @kakkimasami HP Relic Lyric.inc プロフィールページ X（旧Twitter） @kakkimasami HP Relic Lyric.inc プロフィールページ

取材・文：ぐみ

撮影：求人ボックスジャーナル編集部

編集：内藤瑠那