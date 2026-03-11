ショートアイアンでベタピンにつける方法！男子プロが徹底解説

「グリーンに乗せるだけでは満足できない！」「どうしてもベタピンにつけたいのに寄らない」

ショートアイアンで寄せたい人に向けて、そんな悩みを解消するコツ、教えます！

最初は9番アイアンでぴったりの距離の打ち方をレッスン！

「上から打つ」意識が強すぎるとロフトどおりに打てないカット軌道にもなってしまう

苦手な理由はこれ！

「上から当てよう」とすると上半身が左に傾き、

アウトサイド・インの軌道になりがち

タメようとすると手の動きが詰まり上体が起き上がる

ゴルファーの多くが「打球を上げよう」とする振り方でミスをしています。そのミスが出ないようにすると、今度は逆に「上からボールに当てる」ことを意識しすぎる振り方になる傾向があります。

ヘッドを上からボールに当てようとすると、インパクト付近で手の動きが詰まり、上体が起き上がって打点がブレます。ボールをつぶそうとすれば手の力で叩いたり、ヘッドが急角度でインパクトに向かってしまう。ロフトが立った状態でインパクトを迎えるため、スピン量が増え、方向性も距離も安定しなくなるでしょう。とくに風の中では安定感が損なわれるはずです。

タメてヘッドを鋭角に入れる「上から当てよう」とするダウンスイングは×。動きが詰まりやすいので上体が浮き上がってしまう。

「タメてボールをつぶしに行く」イメージで打てば、

球は上がるが風に弱い球になりがち

【克服の原則】緩やかなダウンブローにするため手を円軌道で下ろす

緩やかなダウンブローにするため手を円軌道で下ろす。

かぎりなく「横に近い上」から目標方向へ押し込む

ダウンブローで「上からヘッドを入れる」こと自体は正しいのですが、無理に「上から」入れる必要はありません。結果的に「自然に上から入る」と考えてください。

また、左足体重で構える意識をもつことも大切です。ただし、上半身の傾きは通常と同じで、少し右に傾いた状態をキープ。ボール位置はスタンスの真ん中です。これでいつもどおりに振れば、適度なダウンブローになります。

ヘッドは直線的に下ろすのではなく、遠回りさせて下ろします。「かぎりなく横に近い上」からインパクトに入れるイメージに変えてください。このとき、顔と手の距離をトップからずっと変えないように意識すること。そうすれば手の軌道は円になり、ヘッドは遠くの低い位置から下りてきます。これで打点が安定し、入射角やロフト角、スピードなどがそろい、精度が高まるでしょう。

手はトップから緩やかな円軌道で下ろしていく。そうすれば 、結果的にダウンブローとハンドファーストができる。

ボールを横から打つイメージのほうがボールをターゲットへ運ぶ感覚がもてる。

続いては絶好のライから打つときのレッスンです！

【克服法】低い重心で構え低い弾道をイメージ

低い弾道をイメージして構える。

重心の低さを保つため、フィニッシュは小さめに抑える

「ライン」のイメージは地上に描く

こういう状況では「どんな球高い弾道は×。低い弾道や地面にラインをイメージすると方向性が上がる（○）筋でどこに乗せるのか」、このイメージをはっきりさせておくことが大切です。それが「狙う作業」。これができれば、構え方は自然に変わってきます。

またラインは、ロフトなりの弾道をイメージするのではなく、地上にラインをイメージするほうが方向を出せます。

上半身の傾きを保ったまま重心を左足に乗せる点は基本どおり。さらに重心を低く下げて、低い弾道が打てる構えをとります。ボールが低く出るので、フルスイングしても５ヤード程度距離が落ちる計算で番手を選んでください。

いいスイングをすることだけを考えて「狙う」という作業を忘れている

苦手な理由はこれ！

「 狙う」ことを忘れ、高い弾道をイメージすると

重心が高い構えになってしまう。

それではラインは出せない

「ショートアイアンの距離で、ライもいい」といった好条件の状況では「いいスイングをすれば、結果もいいはず」と考えがち。しかし、多くの人が漠然と構えているだけで、「狙う」という作業をしていない。それではチャンスを生かせません。

高い弾道は×。低い弾道や地面にラインをイメージすると方向性が上がる（○）。

次は左右どちらにも曲げたくないときの打ち方をレッスンします！

【克服法】ハンドファーストの形のままボールを30センチ押す

ボールの30センチ先まで手首の角度を変えずに押すと、前傾が起き上がりにくくなる

薄く長いターフを取るイメージでラインを出す

状況２と同じように地上にラインをイメージ。そのラインに沿ってボールを30センチくらい先まで押すイメージでインパクトしましょう。

このとき「右手首の角度を保ってインパクトを押す」ことを意識。インパクトのあとまでハンドファーストをキープして、打球をラインに乗せることが大切です。そうすると、インパクトのあとまで上体の前傾をキープできます。フィニッシュは大きくは回りませんが、振り切る意識はしっかりもっていてください。

打ち出し方向の意識が薄いとバランスよく振れても方向はブレる

苦手な理由はこれ！

フィニッシュに意識がいくと、バランスよく振れても結果が伴わなくなりがち

「バランスよく振り切れれば方向性はよくなる」と期待したいところですが、方向性を出すのに必要なのは、フィニッシュよりもインパクト。出球勝負です。インパクトでしっかりとラインを出すことができれば、狙った方向へボールを運べます。

インパクト後もボールを低く抑えるイメージをもつと、フィニッシュは自然と小さくなる。

最後は９番とPWの中間の距離を打つときのレッスンです！

【克服法】ヘッドの動きを抑えるため前腕を固めて振る

「前腕を固める」意識で、手とヘッドを胸の前にキープしたまま振り抜く。左腕とクラブの角度も保たれる

手首の動きでヘッドが大きく動かないように注意

ここまで説明した「ラインを出す打ち方」で、距離を落としたうえで番手間の距離を調整するのは、プロでもむずかしい技術です。

そこでおすすめしたいの「腕を硬くして振る」という打ち方。前腕とクラブでつくるＹ字の形を変えないように振れば、ヘッドスピードが落ちて５ヤード程度の距離を落とす調整ができるのです。「腕を硬くしてもうまくできない」という人は、短い番手でしっかり打って手前に落とせば、次の１打が楽になるでしょう。

腕のしなりや手首の動きがなくなり、振り幅も自然に小さくなる。

長い番手を短く持つとタイミングが合わなくなる

苦手な理由はこれ！

距離を落とそうとした結果、腕にゆるみが出てしまい軌道がズレてダフリが出る

番手の間の中途半端な距離の場合、長めの番手を選んで、短く持ったり、振り幅を小さくして距離を落とそうとしがち。しかし、違和感でタイミングが合わなくなったり、ゆるんでダフるなど、ミスが出てしまうことがあります。

【苦手徹底克服プログラム】ボールを両腕ではさみ両ヒジの間隔を変えずに振る

最初は水平から水平までの振り幅でいい。

打点がそろってきたら、振り幅を大きくしていく

ヘッドの入り方とロフト角が一定のインパクトをつくる

ショートアイアンの距離でも「ベタピンに寄せる技術」はかなり高いレベルが必要とされると思います。インパクトのヘッドの入り方やロフト角、スピードなどを一定にすることが必要だからです。

下半身の動きについては、左足体重で構えて、必要以上の体重移動をしないで振ることが大切です。

上半身と腕の動きについては、ゆるみが出ないことがカギとなります。ゆるみなく振る感覚を身につけるため、両ヒジの間にやわらかいボールをはさむなどで練習してください。体幹に対して両腕が外れず、一定のポジションをキープして振れるので、インパクトがそろってきます。

いかがでしたか。ショートアイアンの苦手克服レッスンをぜひ参考にしてください！

レッスン＝永松宏之

●ながまつ・ひろゆき／1982年生まれ。AbemaTVツアーのISPS CHARITYCHARITYチャレンジで優勝。2019年のQT55位。ツアーに挑戦しながらレッスン活動（golfsport.jp）もしている。ゴルフスポート所属。

モデル／山本篤さん

57歳。165cm、90kg。ゴルフ歴35年。自称練習しない万年ギリギリ90切りレベル。簡単にうまくなる方法をいつも考えているそうだ。

構成＝長沢潤

写真＝田中宏幸

協力＝ブリストルヒル ゴルフクラブ