3月10日発売 価格：600円

「週刊SPA! 3月17日号」書影

扶桑社は「週刊SPA! 3月17日号」を3月10日に発売した。価格は600円。

今号の表紙および「美女地図」には木粼ゆりあさんが登場。ベトナム・ハノイで撮影した9年ぶりの写真集から特別解禁カットを公開する。

「グラビアン魂」には爽香さんが登場。173cmの高身長に100cmバストという日本人離れした恵体グラドルが誌面を飾る。

「このあと、どうする?」には小池里奈さんが登場し、芸人・九月氏の手掛けたオリジナルシナリオを体現。マジカル・パンチラインの沖口優奈さんは、「美女地図」で青の衣装をまとった爽やかに艶やかな今の姿を披露している。

【木粼ゆりあさん】

撮影／前康輔 ヘアメイク／田森春菜（JULLY） スタイリング／筒井葉子（PEACEMONKEY）

【爽香さん】

撮影／中山雅文 ヘアメイク／小林阿佐美 スタイリング／八杉直美

【小池里奈さん】

撮影／佐藤佑一 ヘアメイク／YOSHi.T スタイリング／伊井田礼子

【沖口優奈さん】

撮影／田中智久 ヘアメイク／伊藤遥香 スタイリング／米丸友子 撮影協力／LECEB SESOKO VILLA