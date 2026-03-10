【グラビア】木粼ゆりあさんが表紙＆美女地図に登場！「週刊SPA! 3月17日号」本日発売
3月10日発売 価格：600円
扶桑社は「週刊SPA! 3月17日号」を3月10日に発売した。価格は600円。
今号の表紙および「美女地図」には木粼ゆりあさんが登場。ベトナム・ハノイで撮影した9年ぶりの写真集から特別解禁カットを公開する。
「グラビアン魂」には爽香さんが登場。173cmの高身長に100cmバストという日本人離れした恵体グラドルが誌面を飾る。
「このあと、どうする?」には小池里奈さんが登場し、芸人・九月氏の手掛けたオリジナルシナリオを体現。マジカル・パンチラインの沖口優奈さんは、「美女地図」で青の衣装をまとった爽やかに艶やかな今の姿を披露している。【木粼ゆりあさん】
撮影／前康輔 ヘアメイク／田森春菜（JULLY） スタイリング／筒井葉子（PEACEMONKEY）【爽香さん】
撮影／中山雅文 ヘアメイク／小林阿佐美 スタイリング／八杉直美【小池里奈さん】
撮影／佐藤佑一 ヘアメイク／YOSHi.T スタイリング／伊井田礼子【沖口優奈さん】
撮影／田中智久 ヘアメイク／伊藤遥香 スタイリング／米丸友子 撮影協力／LECEB SESOKO VILLA