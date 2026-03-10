ヴィジュアル系バンド「the GazettE（ガゼット）」が10日、公式サイトを更新。ギターの葵を除名すると発表した。トラブルがあったと説明した。

バンドの公式サイトに文書が掲載され、「いつも応援してくださっている皆様へ この度、我々 the GazettE は、ギタリスト葵を除名し、今後袂を分かつ決断をいたしました。新たな活動をお待ちいただいていた皆様に、このような突然のご報告となり、心よりお詫び申し上げます」と報告。

葵の除名に至った経緯について「葵による一方的なバンド活動の放棄と既に決まっていたリリースやツアーに対する活動の妨害行為、それに伴う度重なる背信行為にあります」と主張。「我々は the GazettE を存続させるべく、三度にわたり直接の対話を求めましたが、全て拒絶され、代理人を通さなければ連絡すら取れない状態が続きました」とした。

具体的なトラブルの内容として「ファンの皆様との信用問題に関わることもあるライブへの出演を一時拒否するような言動や、不当かつ高額な金銭の要求が繰り返されました。さらに、事実とは異なる情報が外部に一方的に発信され、故人であるメンバーに関わる大切な事柄までもが不適切に扱われるなど、守秘義務にも反する到底看過できない事態となりました」とし、「the GazettE 存続の危機に直面し、メンバー、スタッフ共に精神的に深く追い詰められ、これ以上共に同じ想いを抱き、同じステージに立つことは困難であると判断するに至りました」と説明した。

今後のバンド活動については、「これからも歩みを止めることなく継続していく所存です」としたものの、「予定しておりましたリリース等につきましては一度見直しを行い、詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします」と伝えた。

the GazettEは2002年に結成。ライブパフォーマンスに定評があり、国内外でツアーを開催し、フェスに出演している。2024年にはベースのREITAさんが死去。RUKI（ボーカル）、麗（ギター）、葵（ギター）、戒（ドラムス）で活動していた。