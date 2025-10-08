ハイテク株にも資金流入 日本でも株高が続いていますが、その要因はまず、需給が好転していることです。特に海外投資家が日本株を積極的に買ってきています。 今の株高を私は上昇第2波と見ています。第1波は2023年4月から24年3月まででした。この時はバリュー株、PBR（株価純資産倍率）1倍割れ企業の底上げが中心でした。 24年3月に一番天井、7月に二番天井を付け、3万5000円から4万円の間での揉み合いが続