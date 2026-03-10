米代表スクバルの離脱が正式決定　決勝戦登板を模索もコンディション最優先…28年ロス五輪参戦に意欲満々【WBC】

米国代表からの離脱が正式決定したスクバル(C)Getty Images

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表左腕のタリク・スクバルがチームを離脱し、所属球団のタイガースのキャンプに戻ることが決まった。米国を率いるマーク・デローサ監督とスクバル本人が現地時間3月9日、メキシコ戦の前に明らかにしたと大会公式サイトが伝えた。

【動画】英国相手にプレーボール弾を被弾したスクバルを見る

2年連続ア・リーグのサイ・ヤング賞に輝いている現役最強左腕は、当初「1試合限定登板」という条件で代表に参加していた。7日のイギリス戦に先発し、3回1失点5奪三振。その後、去就について激しく葛藤したという。

スクバルは離脱にあたり、ナショナルチームへの深い愛着を吐露した。「なんとか（代表に残れるよう）調整しようと努めてきた。それは約束する。私はアメリカを愛しているし、この国を愛している。この大会が掲げる全てのものが大好きだ」。当初の予定通りにはなったが、星条旗を背負う重みは想像以上だった。

「ここ数日はあまり眠れなかった。どうにか調整しようとしていたんだ。電話を握りしめて、カレンダーの日付を変えられないか、あるいは開幕日を動かせないかと画策していた。（代表の雰囲気は）オールスターゲームのような感じだろうと勝手に思い込んでいたけれど、全く違った。それとは正反対のものだったよ」