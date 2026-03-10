ラ・リーガ 25/26の第27節 エスパニョールとレアル・オビエドの試合が、3月10日05:00にステージ・フロント・スタジアムにて行われた。

エスパニョールはラモン・テラツ（MF）、キケ（FW）、ティリス・ドーラン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、アルバート・レイナ（FW）、ルカ・イリッチ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の8分に試合が動く。レアル・オビエドのthiago cruz fernandez（FW）のアシストからアルバート・レイナ（FW）がゴールを決めてレアル・オビエドが先制。

しかし、36分エスパニョールが同点に追いつく。シリル・ヌゴンジュ（FW）のアシストからキケ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、エスパニョールは12分にシリル・ヌゴンジュ（FW）、62分にポル・ロサーノ（MF）、75分にロベルト・フェルナンデス（FW）に、またレアル・オビエドは61分にサンティアゴ・コロンバト（MF）、83分にハビ・ロペス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-10 07:00:12 更新