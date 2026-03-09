明智光秀の裏切り理由が絶望的…予想外の形で描かれた「敵は本能寺にあり！」に視聴者動揺＜仮面の忍者 赤影＞

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、総監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

3月8日（日）に放送された第17話では、明智光秀（福士誠治）が、意外な理由で信長へ謀反を起こし、SNS上で「謀反をそういうことにしたのかー！おもしろい！」「えぇぇすごい展開」と衝撃を受ける視聴者が続出していた。

（※以下、第17話のネタバレがあります）

【映像】不審な蘭丸を追い詰める光秀だが…

◆「そなたは何者だ？」明智光秀の尋問

第17話では、赤影（佐藤大樹）たちが金目像と戦う一方、敵である幻妖斎（忍成修吾）たちは、信長がいる京へと向かっていた…。

そんななか、信長に仕える光秀は、仲間の森蘭丸（郄橋慧斗）の不審な様子を疑っていた。そこで蘭丸を2人きりの場に呼びだすと、光秀は単刀直入に「そなたは何者だ？ 敵か？ 味方か？」と質問。光秀の予想通り、じつは今の蘭丸の正体は敵の傀儡甚内だったが、彼は動じることなく「無論、味方でございまする」と返答する。

それでも光秀は蘭丸を怪しみ、「敵方に寝返ったのか、あるいは元々敵方だったのか、果ては敵が化けているのか…さあ、答えよ」と刀を抜いた。しかしそのとき、傀儡甚内の仲間である悪童子（元木聖也）と夢堂典膳（山口祥行）が現れ、光秀は3対1の窮地に陥ってしまう。

そして傀儡甚内は「そろそろ、この顔に飽きてきたのです」と正体を現し、光秀を追い詰めた…。

そこから場面が切り替わると、傀儡甚内は今度は光秀に成り代わったよう。悪童子と典膳を引き連れて光秀の兵たちの前に立つと、「皆の者よく聞け！ 時は来た！ 敵は本能寺にあり！」と叫び、信長への謀反を開始するのだった。

敵に成り代わられる形で光秀が信長の命を狙う展開となり、SNS上では視聴者から「最悪の展開すぎる」「これで史実通りに進むのか」「えっどうなっちゃうの」といったコメントが投稿されていた。