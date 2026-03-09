スシロー「活〆桜鯛」2貫が150円〜に　春限定メニューも登場

寿司チェーンのスシローは3月11日から、通常180円〜で販売している「活〆桜鯛」を特別価格の2貫150円〜（各税込）で販売する。そのほか、「ジャンボとろサーモン」（1貫110円〜）などの期間限定メニューも多数登場する。

販売ラインアップ（価格はすべて税込）

販売商品は以下の通り。価格は店舗によって異なる。

◆活〆桜鯛（2貫、特別価格150円〜）

一度も冷凍せず、生のまま店舗へ納品。店内で皮引きと切りつけを行うことで、鮮度の良い状態で提供する。生ならではの弾力と旨みが特徴。

通常価格180円〜のところ、3月11日〜3月24日の期間限定で特別価格150円〜で販売する。

◆ジャンボとろサーモン（1貫110円〜）

とろける脂が口いっぱいに広がる、サーモンのハラスを使用。

販売期間は3月11日〜3月24日。ただし、販売予定総数163万食が完売次第終了。

◆春のおすすめ彩り5種盛り（5貫580円〜）

サクラマスや釜揚げ桜えびなど、春らしいネタを盛り合わせた一皿。彩り豊かな5種のネタを食べ比べできる。

内容

・ほたて貝柱 焦がし醤油（直火炙り）

・白ばい貝

・サクラマス いくらのせ

・九州産きびなご

・釜揚げ桜えび包み 卵黄醤油のせ

販売期間は3月11日〜4月5日。

ただし、販売予定総数54万食が完売次第終了。テイクアウト不可。

【全ての画像(10点)を見る】スシロー「漬け活〆桜鯛 桜つぼ漬けのせ」「春のおすすめ彩り5種盛り」「春の山海の幸 天ぷら盛り」など

◆一本釣り大切りかつお（2貫120円〜）

大きく切りつけたかつおに、しょうがとフライドガーリックをそれぞれトッピングした。

販売期間は3月11日〜3月24日。ただし、販売予定総数175万食が完売次第終了。

◆漬け活〆桜鯛 桜つぼ漬けのせ（2貫260円〜）

漬けにした活〆桜鯛に、春らしい桜つぼ漬けをトッピング。

3月11日から通常販売商品として提供する。

◆スシロー海鮮巻き重ね（春）（260円〜）

店内で巻き上げる「スシロー海鮮巻き重ね」の春バージョン。

全12種類の具材を使用した食べ応えのある一品。

3月11日から通常販売商品として提供する。

※テイクアウト不可。

◆厳選まぐろ赤身ととろたく手巻（1本360円〜）

有明海産の一番摘み海苔を使用。

3月11日から通常販売商品として提供する。

【画像】スシロー海鮮巻き重ね（春）、厳選まぐろ赤身ととろたく手巻など

◆厳選まぐろ赤身食べ比べ（2貫140円〜）

40kg以上のめばち鮪を使用。生の赤身と煮切り醤油漬けを1貫ずつ盛り合わせた。

3月11日から通常販売商品として提供する。

◆春の山海の幸 天ぷら盛り（えび天）（430円〜）

春の食材を盛り合わせた天ぷら。

内容は、さつまいも、えび天2本、スナップえんどう、いか天、たけのこ。

3月11日から通常販売商品として提供する。