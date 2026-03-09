スシロー「活〆桜鯛」2貫が150円〜に 春限定メニューも登場
寿司チェーンのスシローは3月11日から、通常180円〜で販売している「活〆桜鯛」を特別価格の2貫150円〜（各税込）で販売する。そのほか、「ジャンボとろサーモン」（1貫110円〜）などの期間限定メニューも多数登場する。販売ラインアップ（価格はすべて税込）
販売商品は以下の通り。価格は店舗によって異なる。◆活〆桜鯛（2貫、特別価格150円〜）
一度も冷凍せず、生のまま店舗へ納品。店内で皮引きと切りつけを行うことで、鮮度の良い状態で提供する。生ならではの弾力と旨みが特徴。
通常価格180円〜のところ、3月11日〜3月24日の期間限定で特別価格150円〜で販売する。
ジャンボとろサーモン、活〆桜鯛◆ジャンボとろサーモン（1貫110円〜）
とろける脂が口いっぱいに広がる、サーモンのハラスを使用。
販売期間は3月11日〜3月24日。ただし、販売予定総数163万食が完売次第終了。
サクラマスや釜揚げ桜えびなど、春らしいネタを盛り合わせた一皿。彩り豊かな5種のネタを食べ比べできる。
内容
・ほたて貝柱 焦がし醤油（直火炙り）
・白ばい貝
・サクラマス いくらのせ
・九州産きびなご
・釜揚げ桜えび包み 卵黄醤油のせ
販売期間は3月11日〜4月5日。
ただし、販売予定総数54万食が完売次第終了。テイクアウト不可。
【全ての画像(10点)を見る】スシロー「漬け活〆桜鯛 桜つぼ漬けのせ」「春のおすすめ彩り5種盛り」「春の山海の幸 天ぷら盛り」など◆一本釣り大切りかつお（2貫120円〜）
大きく切りつけたかつおに、しょうがとフライドガーリックをそれぞれトッピングした。
販売期間は3月11日〜3月24日。ただし、販売予定総数175万食が完売次第終了。
漬けにした活〆桜鯛に、春らしい桜つぼ漬けをトッピング。
3月11日から通常販売商品として提供する。
店内で巻き上げる「スシロー海鮮巻き重ね」の春バージョン。
全12種類の具材を使用した食べ応えのある一品。
3月11日から通常販売商品として提供する。
※テイクアウト不可。
有明海産の一番摘み海苔を使用。
3月11日から通常販売商品として提供する。
【画像】スシロー海鮮巻き重ね（春）、厳選まぐろ赤身ととろたく手巻など◆厳選まぐろ赤身食べ比べ（2貫140円〜）
40kg以上のめばち鮪を使用。生の赤身と煮切り醤油漬けを1貫ずつ盛り合わせた。
3月11日から通常販売商品として提供する。
春の食材を盛り合わせた天ぷら。
内容は、さつまいも、えび天2本、スナップえんどう、いか天、たけのこ。
3月11日から通常販売商品として提供する。