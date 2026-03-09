新幹線で「ベビーカー」を“座席横”に置いたら、近くの人に「追加料金払ってます？」と言われた！ 特大荷物スペースは“1000円必要”らしいですが、本当に手数料の支払いは必要ですか？

新幹線の「特大荷物」ルールとは？

東海道・山陽・九州・西九州新幹線では、3辺の合計が160センチ超250センチ以内の荷物を「特大荷物」と定めています。

このサイズの荷物（例えば大型スーツケースなど）を持ち込む場合は、「特大荷物スペースつき座席」の事前予約が必要です。事前予約は追加料金不要なので、運賃・特急料金以外の費用は発生しません。しかし、予約をせずに持ち込んだ場合は、1000円（税込）の持込手数料がかかります。

なお、以前は、「特大荷物スペースつき座席」または「特大荷物コーナーつき座席」の予約が必要とされていましたが、2025年7月1日乗車分より、「特大荷物コーナー」は試行的に事前予約不要の荷物置場となっており、試行期間中は「特大荷物コーナーつき座席」の設定はありません。

ちなみに、北海道・東北・秋田・山形・上越・北陸の各新幹線には特大荷物を持つ乗客専用の席はありません。そのため、東海道新幹線などのような事前予約制度は設けられておらず、車内にある荷物置き場を利用する運用となっています。



ベビーカーは特大荷物に該当する？

それでは、ベビーカーはどうなのでしょうか。結論から言うと、一般的なベビーカーは160センチを超えても予約は不要です。そのため、ベビーカーを持っているだけで直ちに1000円の手数料が必要になるわけではありません。

とはいえ、車内に収まるように、またほかの乗客の迷惑とならないようにする必要はあります。



予約が必要になるケースは？

それでは、どのようなケースで特大荷物の予約が必要なのでしょうか。例えば、下記のような場合が考えられます。



・ベビーカー以外に特大サイズのスーツケースなど（3辺合計で160センチを超える）も持ち込む場合

・混雑時に後方スペースを確実に使いたい場合



このような場合は、「特大荷物スペースつき座席」を予約しておくと安心です。特に帰省ラッシュ時は、荷物置場を巡るトラブルを避けるためにも、事前にサイズを確認しておくことが重要です。



そもそも赤ちゃんは乗れる？ 料金は？

赤ちゃん連れで新幹線に乗れるのか、料金はいくらかかるのかも気になるところです。JRの運賃制度では、6歳未満（未就学児）は「幼児」扱いとなり、大人1人につき2人まで無料で乗車できます。座席を使用しない場合は運賃・料金ともにかかりません。

ただし、幼児でも座席を1席使う場合は、子ども料金（小児運賃・料金）が必要になります。つまり、赤ちゃんを抱っこして乗る場合は無料、座席を確保する場合は有料、という仕組みです。



ベビーカー持ち込み時のおすすめ席

ベビーカーを持ち込む場合は、各車両の最後列席（特大荷物スペースつき座席）がおすすめです。座席後方のスペースに折りたたんだベビーカーを置けるため、通路をふさぎにくく安心できるでしょう。

次に、足元が広い最前列席も候補になります。また、デッキや多目的室が近い席を選ぶと、ぐずった際の移動やおむつ替えがしやすく便利です。



まとめ

東海道・山陽・九州・西九州新幹線では、3辺合計160センチ超の荷物は事前予約が必要で、予約なしの場合は1000円の持込手数料がかかります。ただし、一般的なベビーカーは特大荷物には該当せず、無料で持ち込み可能です。赤ちゃんも、座席を使用しなければ原則無料で乗車できます。

特に帰省ラッシュの時期は、サイズ確認と座席選びがトラブル防止のポイントです。「追加料金が必要なのでは？」と不安になる前に、ルールを押さえて安心して移動できるようにしておきましょう。



