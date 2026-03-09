石川遼は米下部今季ベスト26位、杉浦悠太15位 ドック・レドマンがツアー初V
＜アスタラ・チリクラシック 最終日◇8日◇プリンス・オブ・ウェールズCC（チリ）◇7134ヤード・パー71＞米国男子下部コーン・フェリーツアーは最終ラウンドが終了した。
【写真】竹ぼうきをブンブン振る石川遼
14位タイで迎えた石川遼は、5バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「70」で回り、トータル8アンダーでフィニッシュ。今年5試合目となるが、今季自身最上位となる26位タイで4日間を終えた。ちなみに、米下部ツアーでの自身最上位は2013年「チキータ クラシック」での5位となる。杉浦悠太は5バーディ・1ボギーの「67」をマークしトータル10アンダー・15位タイ。2月の「Visaアルゼンチンオープン」に続く今季2度目のトップ15入りを果たした。2日目から首位を維持した28歳のドック・レドマン（米国）が「67」と最終日もスコアを伸ばし、トータル19アンダーでツアー初優勝を挙げた。トータル14アンダー・2位タイにクーパー・ドッシー、マイケル・ジョンソン（ともに米国）が続いた。今大会の賞金総額は100万ドル（約1億5700万円）。優勝者したレドマンには、18万ドル（約2800万円）が贈られた。
