「映画 1リットルの涙」2027年公開決定 錦戸亮が20年ぶりに麻生遥斗役で主演 テーマソングはレミオロメン「3月9日」「粉雪」
【モデルプレス＝2026/03/09】「映画 1リットルの涙」が2027年に公開決定。主演は2005年に放送されたドラマ版にも出演した俳優の錦戸亮、テーマソングはレミオロメンの「3月9日」と「粉雪」の2曲が起用されることも発表された。
20年が経った今も多くの人々の心に生き続ける感涙の物語が、2027年「映画 1リットルの涙」として、ここから動き出す。主演を務めるのは、 連続ドラマに出演した錦戸。今回の映画では再び、麻生遥斗（あそう・はると）役を演じる。さらに、テーマソングには世代を超えて愛され続けるレミオロメンの名曲、「3月9日」と「粉雪」の2曲を起用。錦戸とレミオロメンが、「1リットルの涙」の世界に新たな感涙の記憶を刻む。
◆「映画 1リットルの涙」公開決定
木藤亜也さんのノンフィクション書籍『1リットルの涙 難病と闘い続ける少女亜也の日記』（幻冬舎文庫刊）と母・木藤潮香さんが娘と過ごした日々を綴った手記「いのちのハードル『1リットルの涙』母の手記」（幻冬舎文庫刊）が映画化され、2027年に劇場公開されることが決定。1986年に発売後、シリーズ累計200万部のベストセラーとなり、世界中で読み継がれている「1リットルの涙」は、15歳で原因不明の難病・脊髄小脳変性症を発病し、25歳という若さで亡くなった亜也さんが、闘病中に手が動かなくなるまで書き綴った日記をまとめたノンフィクション書籍。2005年には連続ドラマ「1リットルの涙」が放送され、日本中に涙と感動の記憶を刻んだ。
さらに、スーパーティザービジュアルと特報が解禁。スーパーティザービジュアルには、粉雪が降る中に佇む遥斗（錦戸）が。特報では、「15年が経った今も、読んでくれてる人がいるって知ったら、あいつ喜ぶかな─── 」という遥斗（錦戸亮）の言葉で始まり、レミオロメンの「3月9日」と合わせて、「いま」の遥斗の姿が切り取られている。（modelpress編集部）
◆錦戸亮コメント
この度、『映画 1リットルの涙』にて、20年ぶりに麻生遥斗役を演じさせていただくことになりました。本作は自分にとって、原点の一つとも言える作品です。あれから年月を重ね、改めて同じ役と向き合える機会をいただけたことを、大変光栄に思っております。ドラマでご覧になっていた方も、初めて触れる方も2027年の『1リットルの涙』をぜひ劇場でご覧いただけますと幸いです。
錦戸亮
◆レミオロメン・藤巻亮太コメント
僕らレミオロメンにとって、「1リットルの涙」という作品は、例えようのないくらい大きな存在です。バンドにとって顕著な面は、ドラマを通じて「粉雪」や「3月9日」という楽曲、そして僕らの存在を知る大きなきっかけを頂いた事です。しかしこの作品はあくまで木藤亜也さんのノンフィクション著作が原作であり、彼女の日常から闘病生活、そして生き様そのものが作品の魂なのだと今でも思っております。今回、映画化されるお話をプロデューサーさんからお聞きした時、まさしくその核の部分を何より大切に作品をつくり、届けたいという情熱を感じました。原作や、ドラマとはまた違う時間軸や見せ方で、この物語が、今の時代を生きる多くの方に、勇気を与える作品となることを願っております。そして僕らにとっても、心から恩返しのつもりで、レミオロメンの音楽が映画のお力になれたらと思っております。
藤巻亮太（レミオロメン）
