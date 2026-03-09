「映画 1リットルの涙」2027年公開決定 錦戸亮が20年ぶりに麻生遥斗役で主演 テーマソングはレミオロメン「3月9日」「粉雪」

「映画 1リットルの涙」2027年公開決定 錦戸亮が20年ぶりに麻生遥斗役で主演 テーマソングはレミオロメン「3月9日」「粉雪」