ちゃんみなが自身のInstagramで、ホールケーキに口をつけるキュートな動画や写真を公開した。

【動画】ちゃんみながお祝いのホールケーキをぱくっ！キュートなムービー

■ちゃんみなが“9歳”のお祝いショット＆ムービーを公開

ちゃんみなは自身のInstagramで、計5点の写真と動画を投稿した。

この日のちゃんみなは、CHANELの“CC”マークのブローチをつけた白いタンクトップにデニムを合わせ、首にはパールをあしらったロングネックレスを、そして頭にはリボンカチューシャとCHANELのアイテムを使ったカジュアルコーデで登場。

ホールケーキを手渡されたムービーでは、嬉しそうに手にしてカメラ目線。「9」のキャンドルを愛おしそうに見ながら

、ふっと火を消した。続いて手渡されたのは、「10」のキャンドルをあしらったホールケーキ。ちゃんみな自らライターで火をつけ、自慢げにカメラに寄せていた。

続く写真では、それぞれのホールケーキとパシャリ。ラストの動画では、ホールケーキを両手に持ち、「9」のキャンドルを挿したケーキに口をつけてパクっと食べる様子を披露した。

「ちゃんみな9歳」とハートマーク添えて綴り、「今日から10周年イヤーに向かって9年分の愛を背負って駆け抜けます！」と沢山のハートマークをつけがら思いを綴った。

さらに、「本当に本当にいつもありがとう」と感謝を伝えた上で、「記念すべき10歳になるまで、みんなにありったけの愛と感謝を伝えられるように頑張ります！これからもよろしくね 愛を込めて…」と抱負を綴った。

この投稿を受けて、「これからも自分を愛して」「無理なくね！」「愛してる」「永遠に味方です」「だああぁぁいすき」「かわいい！」「ちゃんみな出会って人生が変わりました」「ちゃんみながいるから生きていける」とファンからも愛のメッセージが寄せられていた。

