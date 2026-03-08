ちゃんみなが両手にホールケーキを持ってパクっ！「永遠に味方です」「だああぁぁいすき」「かわいい！」「ちゃんみな出会って人生が変わりました」
ちゃんみなが自身のInstagramで、ホールケーキに口をつけるキュートな動画や写真を公開した。
【動画】ちゃんみながお祝いのホールケーキをぱくっ！キュートなムービー
■ちゃんみなが“9歳”のお祝いショット＆ムービーを公開
ちゃんみなは自身のInstagramで、計5点の写真と動画を投稿した。
この日のちゃんみなは、CHANELの“CC”マークのブローチをつけた白いタンクトップにデニムを合わせ、首にはパールをあしらったロングネックレスを、そして頭にはリボンカチューシャとCHANELのアイテムを使ったカジュアルコーデで登場。
ホールケーキを手渡されたムービーでは、嬉しそうに手にしてカメラ目線。「9」のキャンドルを愛おしそうに見ながら
、ふっと火を消した。続いて手渡されたのは、「10」のキャンドルをあしらったホールケーキ。ちゃんみな自らライターで火をつけ、自慢げにカメラに寄せていた。
続く写真では、それぞれのホールケーキとパシャリ。ラストの動画では、ホールケーキを両手に持ち、「9」のキャンドルを挿したケーキに口をつけてパクっと食べる様子を披露した。
「ちゃんみな9歳」とハートマーク添えて綴り、「今日から10周年イヤーに向かって9年分の愛を背負って駆け抜けます！」と沢山のハートマークをつけがら思いを綴った。
さらに、「本当に本当にいつもありがとう」と感謝を伝えた上で、「記念すべき10歳になるまで、みんなにありったけの愛と感謝を伝えられるように頑張ります！これからもよろしくね 愛を込めて…」と抱負を綴った。
この投稿を受けて、「これからも自分を愛して」「無理なくね！」「愛してる」「永遠に味方です」「だああぁぁいすき」「かわいい！」「ちゃんみな出会って人生が変わりました」「ちゃんみながいるから生きていける」とファンからも愛のメッセージが寄せられていた。