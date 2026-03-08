「化け物すぎる」長崎の“J２MVP”が圧巻２発！ 古巣相手のFK弾＆左足ゴラッソに称賛続々「強すぎんか？」「個の破壊力よ」
V・ファーレン長崎は３月８日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第５節でガンバ大阪と敵地で対戦。マテウス・ジェズスの圧巻２ゴールで逆転に成功した。
長崎は13分に先制を許す展開も、昨季のJ２最優秀選手が魅せる。M・ジェズスは21分、ペナルティエリア手前中央からの直接FKで、壁の間を抜けるグラウンダーのシュートを決めて、２試合連続ゴールで同点とする。
さらに、その６分後にはショートカウンターから、左足の豪快なコントロールシュートでネットを揺らした。
古巣相手にここまで２戦連続弾を含む２得点。絶好調の28歳ブラジル人アタッカーに、SNS上では「ジェズスえぐすぎだろ」「強すぎんか？」「特別な左足を持ってる」「２点ともゴラッソ」「決定力凄いな！」「上手すぎ…」「個の破壊力よ」「化け物すぎるやろ」といった称賛の声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】M・ジェズスの衝撃２発！
