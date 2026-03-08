この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【要注意】実際に乗り換えて分かった！光回線1ギガからGMOとくとくBB光10ギガへ乗り換える前に絶対知っておくべき7つのこと/おすすめの乗り換え方方法は？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で「【要注意】実際に乗り換えて分かった！光回線1ギガからGMOとくとくBB光10ギガへ乗り換える前に絶対知っておくべき7つのこと/おすすめの乗り換え方方法は？」と題した動画を公開した。



動画では、光回線を1ギガから10ギガプランへ乗り換える際に陥りがちな失敗と、それを避けるための具体的な注意点を解説。キャンペーンに惹かれて安易に申し込むと「こんなはずじゃなかった」と後悔する可能性があると警鐘を鳴らし、最もお得でスムーズな乗り換え方法を自身の体験に基づいて紹介している。



動画で最も推奨されている乗り換え方法は、現在利用中の1ギガ回線を「解約」し、新たに10ギガプランを「新規申込」するというものだ。乗り換えには主に3つのパターンがあるが、この方法がキャッシュバックなどの特典を最大限に活用でき、手続きもスムーズであると結論付けた。



さらに、乗り換え前に知っておくべき「7つの注意点」を挙げている。まず、乗り換え方法によっては特典がほとんど適用されないケースがあるという。特に、同じ事業者内でプランを変更する「品目変更」では、高額なキャッシュバックキャンペーンの対象外となることが多いと指摘した。



次に、解約と新規申込のタイミングによっては、回線契約が一時的に重複する「2重引き」状態になったり、逆にインターネットが使えない期間が発生したりするリスクについて言及。ネットが使えない期間を避けるなら「新回線の開通後に旧回線を解約する」のが確実だが、手続きの順番は慎重に検討する必要があるとした。



このほかにも、「転用」や「事業者変更」の際に必要な既存のIPv6サービスの事前廃止手続き、新規契約では電話番号が引き継げない問題（番号ポータビリティで対応可能）、10ギガプランでは設置機器が2～3台に増えること、10ギガの性能を活かすためのPCやLANケーブル等の推奨環境、特定のオンラインサービスが利用できなくなる可能性など、具体的な注意点を自身の経験を交えながら詳しく解説している。



光回線の10ギガ化は魅力的に映るが、その裏には多くの確認事項が存在する。動画で解説されたポイントを事前に把握し、自身の利用環境と照らし合わせて最適な乗り換え方法を選択することが、後悔しないための重要な鍵となりそうだ。