ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが８日、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜・午前１０時）に生出演し２週間ぶりに同番組に復帰した。

安住アナは、「さて先週、私、体調不良で休みをいただきました」とし「急性胃腸炎ということで」と病名を発表した。

続けて「金曜日の夜から土、日、月とかなり吐き気が続きまして。ほぼ３日間トイレの個室で過ごしていたみたいな感じになりました」と症状を伝えていた。

さらに「冬はウイルス性の胃腸炎などがはやりますので、皆さんも食事の際などは、手洗いなど、気をつけていただきたいと思います」とリスナーに注意喚起をしていた。

先週１日の生放送は、アシスタントでフリーアナウンサーの中澤有美子アナが「安住さんは体調不良のためお休みです」と発表した。続けて「年末年始からミラノ・コルティナ五輪、そして各地、新潟などへの出張…ホントにホントにお忙しかったですし、ゆっくり休んでいただきたいと思います」と願っていた。

安住アナは２月２８日放送の司会を務めるＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（土曜・午後１０時）、今月２日に総合司会を務める同局系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）を休んだ。同番組で佐々木舞音アナが「安住アナウンサーですが今週は元々予定していた冬休みのためお休みです。週末は体調不良で番組をお休みしていましたが、徐々に回復しているという連絡もきております」と伝えていた。

安住アナは７日の「新・情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」に生出演し復帰していた。