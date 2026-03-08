トラウデン直美＆みなみかわ、日曜劇場「リブート」出演決定 第8話ゲストで弁護士・闇バイト役【コメント】
【モデルプレス＝2026/03/08】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）より、3月15日に放送される第8話のゲストが発表された。モデルでタレントのトラウデン直美が弁護士役、お笑い芸人のみなみかわが闇バイト役で出演する。
【写真】「リブート」“一人二役”吹き替え俳優が鈴木亮平そっくり
3月8日放送の第7話からは第2章が開幕。儀堂の死を乗り越えた早瀬は一香への復讐を誓って行動する。第8話は、早瀬がより一層、事件に迫っていき、妻殺害事件の全真実を見つけ出す。その第8話に、トラウデンとみなみかわが出演。エモーショナルに展開されていく第8話をゲスト2人が盛り上げる。
トラウデンは「2013ミス・ティーン・ジャパン」でグランプリを受賞し、13歳でファッション誌「CanCam」に史上最年少専属モデルとしてデビュー。環境問題やSDGsなどに関心を持ち、「news23」のコメンテーターを務めている。報道番組に出演する一方バラエティ番組にも出演し、多岐にわたる活躍を見せている。トラウデンが本作で演じるのは、法律事務所「エルツーパートナーズ」の弁護士。一香から託された重要な手続きを担う。
みなみかわは、妻による“大物芸人への直接DM（ダイレクトメール）営業”という奇策で話題になったピン芸人。数多くのバラエティ番組に出演しており、「水曜日のダウンタウン」では「名探偵津田」の助手役や過酷なドッキリ企画で欠かせない存在だ。みなみかわが本作で演じるのは、合六の裏組織で活動している闇バイトのひとり。どのような場面で登場するのか。
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、警視庁の悪徳刑事に顔を変えてリブート（再起動）し、事件の真相を追い求める。しかし、その先々で想像もしなかった現実を次々と突きつけられる。嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していくエクストリーム・ファミリーサスペンスである。（modelpress編集部）
まずは日曜劇場に出演できて本当に光栄です！これまでの放送もドキドキしながら見てきました。ドラマの中では弁護士としてしっかり職務を全うしたつもりですが、一視聴者としてはこのあとどうなるの！？と手に汗握っています。わたしの役柄が物語にどう絡むのか…。最後まで一緒に楽しみましょう！！
「リブート」の世界に少し出させていただきました。こんなにありがたい事はありません。コメントが欲しいと言われてまさに今書いていますが、良いコメントを書けば書くほど「いやお前あの一瞬でよくそんなコメント書けるな」と言われる可能性があるので、一生懸命やりましたとしか言えません。最低な人間の役ですが一瞬なので、是非とも目を逸らすことなく観てください！
【Not Sponsored 記事】
【写真】「リブート」“一人二役”吹き替え俳優が鈴木亮平そっくり
◆トラウデン直美＆みなみかわ「リブート」出演
3月8日放送の第7話からは第2章が開幕。儀堂の死を乗り越えた早瀬は一香への復讐を誓って行動する。第8話は、早瀬がより一層、事件に迫っていき、妻殺害事件の全真実を見つけ出す。その第8話に、トラウデンとみなみかわが出演。エモーショナルに展開されていく第8話をゲスト2人が盛り上げる。
みなみかわは、妻による“大物芸人への直接DM（ダイレクトメール）営業”という奇策で話題になったピン芸人。数多くのバラエティ番組に出演しており、「水曜日のダウンタウン」では「名探偵津田」の助手役や過酷なドッキリ企画で欠かせない存在だ。みなみかわが本作で演じるのは、合六の裏組織で活動している闇バイトのひとり。どのような場面で登場するのか。
◆鈴木亮平主演「リブート」
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、警視庁の悪徳刑事に顔を変えてリブート（再起動）し、事件の真相を追い求める。しかし、その先々で想像もしなかった現実を次々と突きつけられる。嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していくエクストリーム・ファミリーサスペンスである。（modelpress編集部）
◆トラウデン直美コメント
まずは日曜劇場に出演できて本当に光栄です！これまでの放送もドキドキしながら見てきました。ドラマの中では弁護士としてしっかり職務を全うしたつもりですが、一視聴者としてはこのあとどうなるの！？と手に汗握っています。わたしの役柄が物語にどう絡むのか…。最後まで一緒に楽しみましょう！！
◆みなみかわコメント
「リブート」の世界に少し出させていただきました。こんなにありがたい事はありません。コメントが欲しいと言われてまさに今書いていますが、良いコメントを書けば書くほど「いやお前あの一瞬でよくそんなコメント書けるな」と言われる可能性があるので、一生懸命やりましたとしか言えません。最低な人間の役ですが一瞬なので、是非とも目を逸らすことなく観てください！
【Not Sponsored 記事】