小川菜摘、次男の職業に 「嘘でしょ？」「すごすぎ」共演者から驚きの声続々 夫はダウンタウン浜田雅功
【モデルプレス＝2026/03/07】タレントの小川菜摘が、6日放送のTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（毎週金曜あさ8時30分〜11時）に出演。次男の職業を明かした。
【写真】浜田雅功＆小川菜摘の次男が携わった人気恋リア
この日、小川が長男でOKAMOTO’Sのハマ・オカモトは中学からベースを始めたと語ると、お笑いタレントの今田耕司が「（ハマは）お笑いにいきたいっていうのは1回もなかったんですか？テレビ出たいとか」と質問。すると小川は「ないないない！全く興味ない」と明言し「しかも親父（ダウンタウンの浜田雅功）を超せるわけがない。そんなん選ばないですよ」と話していた。
「次男もなかったんですか？」と話を振られると小川は「今は映像のディレクターをやってるから裏方」と次男の職業を告白。今田は「浜田さんの還暦で、VTRでコメントを頼まれた時に撮りに来たのが次男ですよ。同じ顔した次男やから緊張してもうて」と浜田・小川夫妻の次男とのエピソードを披露し、笑いを誘った。また、小川が「それこそ『バチェロレッテ』もうちの次男が…」と次男がPrime Videoの人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シリーズにも携わっていると口にすると今田は「嘘でしょ？」と驚愕。「ロケはうちの次男が行ってるんですよ」と言い「すごすぎ」と共演者から声が上がっていた。
小川と浜田は1989年に結婚し、2男をもうけた。（modelpress編集部）
情報：TBSラジオ
【Not Sponsored 記事】
【写真】浜田雅功＆小川菜摘の次男が携わった人気恋リア
◆小川菜摘、長男ハマ・オカモトの中学時代を回想
この日、小川が長男でOKAMOTO’Sのハマ・オカモトは中学からベースを始めたと語ると、お笑いタレントの今田耕司が「（ハマは）お笑いにいきたいっていうのは1回もなかったんですか？テレビ出たいとか」と質問。すると小川は「ないないない！全く興味ない」と明言し「しかも親父（ダウンタウンの浜田雅功）を超せるわけがない。そんなん選ばないですよ」と話していた。
◆小川菜摘、次男の職業告白
「次男もなかったんですか？」と話を振られると小川は「今は映像のディレクターをやってるから裏方」と次男の職業を告白。今田は「浜田さんの還暦で、VTRでコメントを頼まれた時に撮りに来たのが次男ですよ。同じ顔した次男やから緊張してもうて」と浜田・小川夫妻の次男とのエピソードを披露し、笑いを誘った。また、小川が「それこそ『バチェロレッテ』もうちの次男が…」と次男がPrime Videoの人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シリーズにも携わっていると口にすると今田は「嘘でしょ？」と驚愕。「ロケはうちの次男が行ってるんですよ」と言い「すごすぎ」と共演者から声が上がっていた。
小川と浜田は1989年に結婚し、2男をもうけた。（modelpress編集部）
情報：TBSラジオ
【Not Sponsored 記事】