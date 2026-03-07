お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（55）が6日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。ゲストのお笑いコンビ「フットボールアワー」の後藤輝基（51）とのエピソードを語った。

フットは2003年に漫才日本一決定戦M−1グランプリで優勝後、上京。当時、有田は「フットボールアワーと一緒に飲みに行った。スタッフとかもいて。印象を聞かれて“後藤は本当にやりやすい。ちゃんとした情報とか真面目なことを堂々と言える人だから、ボケやすい。ちゃんと言ってくれるから隙ができる”って」と高く評価し、後藤の相方の岩尾望にも「だから、岩尾はボケやすいよな」と振った。

しかし、岩尾は「まあ…」と曖昧な返事。すると後藤は「こいつはあかんのですわ！こいつクズですから！こいつボケへんのですよ！こいつよりも俺のほうがボケ先に浮かんでんねん！お前全然あかんねん！」と岩尾にキレ始めたそうで、有田は「こわ！この男と思って。トガリまくってて」と話した。

これについて後藤は「思い出しました。1番仲悪い時期。東京来て仕事するけど、横見たらもうやる気なくしてるとか。4時間特番一言もしゃべらないとか。一言もしゃべらんと、ベンツのゲレンデ買って乗って帰る。ようハンドル握れたなと」と振り返った。