お笑いコンビ、フットボールアワーの岩尾望（49）が16日までに更新されたYouTubeチャンネル「ざっくりYouTube」に出演。突然の病気に襲われたことを告白した。岩尾は冒頭で「3週間前ぐらいに、急にお腹がチクチクチクチク痛くなり出して、お腹なのかアバラなのか、足の付け根なのか…なんか痛いな、原因不明でって（なって）。で、結局それが帯状疱疹っていうやつやったんですよ」と明かした。そして症状や判明した経緯について「