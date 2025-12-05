ギフトにも♪小籔千豊がおすすめする【千疋屋】“至極の一品”「びっくりしました」 E-TALENTBANK

小籔千豊が美味しさに驚いた食品「千疋屋の社長と対談したいもん」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 小籔千豊YouTube動画で、美味しさに驚いたという食品を紹介している
  • 大粒の紀州産南高梅を使用した「千疋屋」のふくうめ干し梅
  • 小籔は「びっくりしました!」「千疋屋の社長と対談したいもん」と語った
記事を読む

おすすめ記事

  • 阿部亮平＆目黒蓮が“思い出の焼き肉屋”へ。“めめあべ”のもぐもぐ動画に「需要しかない」「完全プライベート見せてくれるなんて」「ええ…なにこの幸せタイム」と反響 2025年12月2日 14時21分
  • 『果てしなきスカーレット』©︎2025 スタジオ地図
    『果てしなきスカーレット』共演も話題！　“演劇畑出身”津田健次郎＆宮野真守の歩み 2025年11月30日 11時30分
  • マイルズ・ギャレット【写真：AP/アフロ】
    「日本食は世界最高」　193億円男の愛が炸裂　まさかの“マイ箸”常備「寿司には目がない」 2025年11月28日 20時3分
  • 木村文乃
    「おかずどーん！」木村文乃、「久々だとトラブルだらけ」の手料理もお見事！「腕前に感服」「もりもりご飯食べられそう」 2025年12月1日 14時47分
  • トイレットペーパーの先端を三角形に折りたたむ様子を公開した松任谷由実松任谷由実
    松任谷由実「テンション上げるために自分の部屋でやっていること」にファンから反響「素敵〜」「きめ細やかなお気遣い」 2025年11月30日 21時35分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子