ついに"決戦"が始まった--ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で「侍ジャパン」の代表メンバーに選ばれているドジャース・大谷翔平（31）。3月6日の台湾戦に1番DHで先発出場すると、先制の満塁ホームランを含む3安打5打点の大活躍でチームのコールド勝ちに貢献した。スポーツ紙記者が語る。

【写真を見る】ジャケット姿の大谷翔平が“極秘訪問”した銀座のシンボル。羽田空港に帰国した際のラフなパーカー姿も

「2月下旬に帰国を果たした大谷は、26日から侍ジャパンに合流。以降チームの遠征や練習試合に帯同し、調整を続けてきました。

3月2日、3日に行われた練習試合ではノーヒットでしたが、本番でこれ以上ない結果を出した。やはりとんでもない選手です」

鈴木誠也（31）や吉田正尚（32）ら"メジャー組"と同じ2月24日に帰国した大谷。大谷はプライベートジェットで一度羽田空港に帰国し、26日から名古屋に遠征中の侍ジャパンに合流した。

あるMLB関係者は、大谷が名古屋遠征から帯同したことについて「様々な理由があったのではないか」と推測する。

「27日、28日に中日ドラゴンズとの練習試合がありましたが、MLBの規定で大谷らメジャー組は出場できませんでした。その後チームと共に大阪に遠征し、3月2日の阪神戦から実戦に加わっている。実戦参加に限れば、大阪からの合流でもよかったのです。

代表チームにいち早く合流したかったという理由もあるでしょうが、名古屋を本拠としていてバンテリンドームのネーミングライツ（命名権）を取得している『興和株式会社』への、大谷側の配慮があったのではないかと言われています。

大谷は興和とスポンサー契約を結んでおり、実際公開での試合前練習に参加したことで球場は非常に盛り上がりました」

WBCを主催する「WBCI」が発表した協賛企業には、大谷と個人契約を結ぶ日本企業がズラリと並んでいる。「興和」もそのひとつで、大谷サイドは名古屋訪問がいい機会になったのかもしれない。前出・MLB関係者が続ける。

「名古屋遠征には、大谷が所属するエージェント企業・CAAのメンバーも同行していたと聞いている。いまや世界一の広告塔となった大谷ですが、CAAのマネジメントによる力も大きいでしょう。日本に来るタイミングは非常に少ないので、スポンサーへの"挨拶回り"のスケジュールを綿密に組んでいたのでは」

決戦前日となった5日には、東京で最も大きな「お得意様」にも挨拶に行っていたようだ。

「2016年から大谷と契約を結んでいるセイコーウオッチです。WBCでもオフィシャルグローバルスポンサーとなっていますが、渡米前から大谷と契約を結んでいたセイコーは大谷にとっても特別な企業なのでしょう。

5日の早朝に大谷自ら足を運び、セイコーに"極秘訪問"に行ったと聞いています。ジャケット姿での訪問は30分に満たないごく短時間で、そのまま練習に向かったそうです」（同前）

セイコーウオッチに大谷の訪問について聞くと、次のように回答した。

「アンバサダー契約に関わる個別の活動内容や面会の有無などにつきまして、社外への個別の回答は控えさせていただいております。大変恐縮ではございますが、何卒このような事情をご理解賜りますようお願い申し上げます」

ビジネス上の礼儀も欠かさない--完璧すぎる大谷が、名実ともに侍ジャパンを引っ張る。