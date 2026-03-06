愛犬に優しいベルギー製フロアタイルを使用！ホテルアナガ「ラグジュアリールーム」
淡路島・鳴門海峡(大鳴門橋)を望むリゾートホテル「ホテルアナガ」は、2025年4月に愛犬と同室滞在ができるラグジュアリールームを新たにオープンします。
「ドギー・ヴィラ」に新たな客室が加わり、ホテルで唯一瀬戸内海を一望できるビューバス付きの客室が登場。
淡路島のリゾートステイを、愛犬家の皆さまにさらに特別なものとして提案します。
■新「ドギー・ヴィラ」の魅力
1. ドギー・ヴィラ初！絶景を楽しめるビューバス
瀬戸内海を一望できる贅沢なバスルームでは夕日を眺めながらのバスタイムも。
バスルームにはアメリカ・KOHLER社製の広々バスタブを採用し、マイクロバブルバスユニットと合わせることで白濁の湯を生み出す圧倒的な泡の量が、リラックス効果・うるおい効果・入眠サポートなど、心も身体も癒されるバスタイムを演出します。
また、浴室にはホテルアナガオリジナルのタイルを施し、遊び心もプラス。
2. ここでしか撮れない！ 特別なフォトスポットに
日本初(※日本正規代理店調べ)導入！ハリウッドセレブ御用達の豪華わんちゃんソファーが登場予定。
愛犬との思い出に、アナガでしか撮れない特別な一枚を。
3. 広々とした約80m2の室内には愛犬に優しいベルギー製フロアタイル(サンゲツ／ココフロア)を採用し愛犬と安心して過ごせるリゾートステイを実現。
その他、室内空間を活かし、カウンターシンクにバルミューダ製電子レンジ＆ポットを設置する等、滞在中の快適さを追求した客室となります。
■レストランについて
〜 Anaga The Restaurant Awaji-Setouchi 〜
フレンチ×和の融合 イノベーティブ・スタイルの料理を提供
【淡路島】非日常を味わうリゾート・ホテルアナガに新レストラン誕生！
https://www.atpress.ne.jp/news/427051
HOTEL ANAGA 全景
■ホテルアナガ 施設概要
名称 ： ホテルアナガ
所在地 ： 〒656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀1109
TEL ： 0799-39-1111
開業 ： 1987年(昭和62年)7月1日
敷地面積 ： 約25,000m2
建築規模 ： 本館／地上2階、地下1階、ヴィラ述べ面積／約5,800m2
客室数 ： ・本館／40室(スイートルーム10室、デラックスツイン8室、
スーペリアツイン8室、スタンダードツイン13室、
スタンダードダブル1室)
・ドギー・ヴィラ／4室 (ドギー・ヴィラ3棟)
レストラン ： レストラン「Anaga」72席
ラウンジ16席 カウンター5席 宴会場(着席80名)
その他施設 ： 屋外プール、ジャグジーバス、ポンツーン、ドギー・ガーデン
テニスコート(オムニコート3面／内：ナイター1面)
宿泊料金 ： 1室2名様利用 お1人様 税込29,000円〜(1泊2食付き)
チェックイン 15:00／チェックアウト 11:00
アクセス
＜お車で＞
名神・中国・山陽・阪神高速・第2神明・各高速道路から垂水JCTへ。
神戸淡路鳴門自動車道に入り明石海峡大橋経由、淡路島南ICでお降り下さい。
※神戸からホテルまで約70分、大阪からホテルまで約120分
最寄り：淡路島南ICからは約7分
＜飛行機で徳島空港へ＞
東京→徳島(約80分)、福岡→徳島(約70分)
徳島阿波おどり空港からホテルまで車で大鳴門橋経由 約30分
