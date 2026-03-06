この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

週末の大荒れの正体は「寒冷渦」だった。気象予報士が警告する3月7日からの暴風・大雪に注意

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で、「【大荒れ】7日～8日は暴風・大雪の所も 発達した低気圧が接近」と題した動画を公開した。今週末（3月7日～8日）にかけて、発達した低気圧の影響で北日本を中心に大荒れの天候が予想されることを解説。低気圧通過後は強い寒気が流れ込み、日本海側では大雪や猛吹雪になるおそれがあると警告している。



動画ではまず、3月6日（金）から7日（土）にかけて低気圧が発達しながら日本付近を通過する状況を天気図で解説。低気圧は日本海から北海道沖へと進み、特に北日本で風が強まると予測した。この低気圧が発達する要因について、松浦氏は上空の「トラフ（気圧の谷）」が深く関係していると説明。上空のトラフが深まることで地上の低気圧が発達するというメカニズムを、専門的な図を用いて示した。



さらに、このトラフが「寒冷渦」のような形になり、低気圧の動きが遅くなる可能性も指摘。これにより、特に北海道では荒天が長引くおそれがあるという。また、低気圧の通過に伴い寒冷前線周辺では大気の状態が非常に不安定となり、太平洋側の地域でも雷雨や竜巻といった激しい気象現象に注意が必要であるとした。



7日（土）は北日本で風が強まり、吹雪による交通障害に警戒が必要だ。低気圧前面の南東風の影響で、北海道の太平洋側でも雪が強まる見込み。7日午後からは冬型の気圧配置に移行し、強い寒気が流れ込むため、北陸から北の日本海側を中心に雪が強まり、大雪となる所もあると予測している。



松浦氏は、7日（土）から8日（日）にかけて、東北や北海道では暴風警報や大雪警報が発表される可能性があると述べた。猛吹雪による視界不良も予想されるため、週末は交通機関への影響に十分注意するよう呼びかけている。