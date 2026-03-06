小阪由佳、占い師との決別の瞬間を語る「殴りかかられて目が覚めた」壮絶な洗脳生活の終わり
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
元グラビアアイドルで現在はタレント、実業家として活動する小阪由佳が、自身のYouTubeチャンネル「著者が語る」で動画を公開。2004年の「ミスマガジン」グランプリ受賞から、占い師に支配された過去、そして現在に至るまでの壮絶な半生を赤裸々に語った。
動画は、グラビアアイドルの登竜門とされた「ミスマガジン」でグランプリを獲得した当時を振り返るところから始まる。小阪は、グランプリ受賞者には1年間仕事が保証されるなど、その影響力の大きさを解説。「CMやバラエティ、ドラマの仕事がボンボンボンって決まりだす」と、まさにシンデレラストーリーの始まりだったと語った。
しかし、次第にバラエティ番組での「天然おバカキャラ」が定着すると、人気とは裏腹に内心では大きなプレッシャーを感じていたという。小阪は「吐きそうなぐらい緊張していた」と当時の心境を吐露。事務所の方針と自身の才能への不安との間で揺れ動いていたことを明かした。
そんな精神的に不安定な時期に出会ったのが、後に彼女を支配することになる年上の女性占い師だった。番組共演をきっかけに親しくなり、将来の不安を相談するうちに、徐々にその占い師の言葉に傾倒していく。「姉さん」と慕っていたその人物は、占い師という立場を利用して芸能人から得た情報を週刊誌に売るなどしており、小阪自身もその被害に遭ったという。
関係はエスカレートし、「お前は奴隷だ」と言われ、無償で仕事をさせられるなど、心身ともに追い詰められていった。決別のきっかけは、ある日、些細なことで激怒した占い師に殴りかかられたことだったという。その瞬間、「滑稽に見えた」と感じ、完全に目が覚めたと語った。
支配から解放された瞬間を「羽が生えたような気持ち」と表現した小阪。現在は自身の経験を基に、悩める人々のためのカウンセリングも行う。「支配されている人は、孤独になることを恐れている。でも、孤独とは自由。自分には選択する権利があることに気づいてほしい」と、力強いメッセージを送った。
YouTubeの動画内容
