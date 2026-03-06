とのことです。

飛行機に搭乗する際、安全のために乗客が守るべきルールがあります。これを守らないと、航空会社側から退去を命じられる場合も。

アメリカの航空会社、United Airlines（ユナイテッド航空）が新たな機内ルールを追加しました。それは、今後「機内でのエンタメ視聴にはヘッドホン・イヤホンの使用を義務付ける」というルールです。

約款21：搭乗の拒否

新ルールを発見したのは、アメリカのメディアNBC 5。United Airlinesの運送約款の第21条「搭乗拒否の項目」に追加されていました。

追加された文章の内容は、「オーディオまたは動画コンテンツ視聴時にヘッドホン・イヤホン着用を拒否する乗客は、搭乗を拒否する可能性がある」というもの。つまり、タブレットやスマホなどからの直接音を流すのは、周辺への迷惑行為とみなされるということです。

機内WiFi利用ルールではすでにヘッドホン・イヤホン着用とあるので、今回これをより拡大して適用するかたちです。

また、米GizmodoがUnited Airlinesに取材したところ、担当者から「Starlink導入の拡大が決まった今、ヘッドホン使用をより広く周知するいいタイミング」だとコメントがありました。

もし、ヘッドホンやイヤホンを忘れてしまった場合は、機内で無料ヘッドホンが借りられることもあるそうなので、CAさんに聞いてみましょう。

春休み、United Airlinesで旅行する人は、機内持ち込みギアの確認を！ また別のエアラインでも同様のルールがないか事前にチェックしておいた方がよさそうです。