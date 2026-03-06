映画『ほどなく、お別れです』の公式SNSが更新。W主演を務めるSnow Manの目黒蓮と浜辺美波、共演する北村匠海のオフショットが公開された。

【写真＆動画】目黒蓮・浜辺美波・北村匠海『ほどなく、お別れです』オフショット／目黒蓮クランクアップ挨拶など

■セレモニースーツ姿の凛とした佇まいに注目

目黒は葬祭プランナー・漆原礼二役、浜辺は同じく葬祭プランナーの清水美空役、北村は漆原と美空の出会いのきっかけを作る柳沢亮太を演じている。

公開されたオフショットでは、3人がセレモニースーツ姿で並んだ姿を披露。目黒は白い手袋を着けて手を前に組み、穏やかな笑みを浮かべている。中央には北村が落ち着いた表情で立ち、その隣で浜辺が手を後ろに組みながら微笑んでいる。

コメント欄には「映画のストーリーを思い出して涙」「オフショットが笑顔でほっこり」「ちょっとかしこまっててかわいい」「美男美女」「爽やかな笑顔」「豪華すぎる3ショット」「めめ最高にかっこいい」といった声が寄せられている。

なお公式SNSでは、目黒のクランクアップの様子や、浜辺と北村の2ショットも公開されている。

■目黒蓮・浜辺美波・北村匠海のオフショット

■目黒蓮のクランクアップの様子

■浜辺美波＆北村匠海の2ショット