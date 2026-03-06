「ストレスから逃げる時間を上手に確保してほしいなって思います。やっぱりやりたくて始めた新生活でも、どうしても楽しいだけじゃいかないので」

3月5日に行われたポケモンゲーム『ぽこ あ ポケモン』発売記念イベントに出席し、新生活を始める人たちに向けて、このように語ったのはSixTONESの松村北斗（30）。この日、松村はポケモンの人気キャラクター「メタモン」を思わせる紫色の衣装で登壇したことが話題を集めた。

「坂元裕二監督の映画『ファーストキス 1ST KISS』で主演の松たか子さんと共演したほか、実写版『秒速5センチメートル』では主演を果たすなど、昨年は松村さんにとって俳優として大きな飛躍の年になりました。

また、前者で第49回日本アカデミー賞の優秀助演男優賞、後者で同賞の優秀主演男優賞を獲得するという“W受賞”の快挙も達成。昨年は実写邦画の興行収入記録を塗り替えた『国宝』一強かと思われた中でのこの奮闘ですから、ある意味で‘25年は“松村北斗の年”だったといっても過言ではないでしょう」（映画関係者）

‘26年4月からはNetflixシリーズ『九条の大罪』への出演も決まっている松村。アイドル活動と俳優業で多忙な状況だが、そんな彼が日々活力をもらっている“ある人物”がいるという。

「2月27日に大阪城ホールで行われたSixTONESのコンサートで、メンバー6人がスマートフォンの待ち受け画面を公開する一幕がありました。そこで松村さんの待ち受けが、昨年の『M-1グランプリ 2025』で決勝進出を果たしたお笑いコンビ『めぞん』の吉野おいなり君さん（32）の写真であることが明らかになったのです」（芸能関係者）

「めぞん」は‘16年に吉野おいなり君と原一刻（31）によって結成されたお笑いコンビ。若者を中心に支持を集め、昨年は『M-1グランプリ』のファイナリストとなったことが話題に。なかでも吉野は、吉本興業の同期芸人3人がルームシェア生活を配信するYouTubeチャンネル「板橋ハウス」の一員として知られる。

松村がスマホの待ち受け画面を公開したという情報を受けて、吉野本人もXで反応し、以下のように綴っていた。

《松村北斗くんの待受が僕の写真らしいです。ありがとうね。北斗くん。愛しているよ。みんな、わかってると思うけど、今後、俺にはタメ口禁止で頼むね。よろしく。敬う感じで。北斗くんは大丈夫だから。さがってて。俺がこいつらにキツく言っとくから。大丈夫大丈夫》

松村は、吉野が加入している「板橋ハウス」の大ファンなのだという。

「松村さんは‘24年に出演したテレビ番組で『僕、板橋ハウスがすごく好きで。ラジオのイベントチケットを当てて、朝からグッズ列に並んで全種類コンプリートしました』と明かしています。ネットでは松村さんが吉野さんと同じデザインの洋服を着ていたことも話題になっており、まさに“筋金入りの大ファン”なのだとか。

昨年も別のテレビ番組で『この人たちと混ざりたいなって思わせる。そして毎日動画を上げるんですよ。それが本当にうれしくて』と、日々の心の支えになっていると明かしています。俳優・アイドルと忙しい日を送るなかで、彼らの動画から得られる笑いと癒しは松村さんの活力になっているようですね」（前出・芸能関係者）