トヨタ「“次期型”エスティマ!?」に反響殺到！

2026年3月前半を迎えた現在、自動車業界では電動化や自動運転の技術がますます現実のものとなり、各メーカーが提示する“未来のモビリティ像”に熱い視線が注がれています。

そんな中、今から約9年前の2017年「第45回 東京モーターショー」でトヨタが公開した「Fine-Comfort Ride（ファインコンフォートライド：以下、FCR）」が、時代を先取りしすぎた“幻の次期エスティマ”として再び脚光を浴びています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「次期型エスティマ!?」です！（38枚）

FCRは、水素を燃料とする燃料電池自動車（FCV）のコンセプトカーです。

「電動車ならではの自由なレイアウトと水素エネルギーの大電力量を活かし、プレミアムサルーンの新しい形を提案する」という野心的なテーマのもと開発されました。

最大の特徴は、その独創的なパッケージングにあります。

全長4830mm×全幅1950mm×全高1650mmという堂々たるボディサイズに対し、ホイールベースは3450mmと極端に長く設定されています。

これを可能にしたのが、タイヤを直接駆動させる「インホイールモーター」の採用です。

エンジンルームが不要となり、タイヤを車体の四隅ギリギリに配置することで、驚異的な室内空間を確保しました。

外観は、前方から中央にかけて広がり、後方に向けて絞り込まれる「ダイヤモンド型キャビン」を採用。

この流れるようなタマゴ型のワンモーションフォルムは、かつて「天才タマゴ」のキャッチコピーで一世を風靡したミニバン「エスティマ」を強く彷彿とさせるものでした。

エスティマは2019年に惜しまれつつ生産終了し、直接的な後継車が存在しないため、SNSやネット掲示板では現在でもFCRに対して「これ次期エスティマじゃないの？」「シルエットがエスティマそっくりだし親近感がある」「今のトヨタの大型ミニバンは『アルファード』が主流だけど、本当はこの路線で行ってほしかった…」「四角い箱型ミニバンばかりの現状では、こういう独自の哲学を持ったクルマが光るね」と、そのスタイリングを絶賛し、復活を熱望する声が後を絶ちません。

一方で、「デザインは素晴らしいけど全幅1950mmは日本の駐車場事情には厳しすぎる」といった現実的な意見も交錯しています。

FCRのインテリアは「Wearing Comforts（快適な空間に包まれる）」をテーマに、移動手段を超えた“動くリビングルーム”を具現化しました。

6名乗車の車内には独立したキャプテンシートが配置され、自在に回転させて乗員同士が向き合うコミュニケーション空間を作り出すことができます。

さらに、シート周辺やサイドウィンドウがインタラクティブなタッチディスプレイとして機能するなど、現在のSDV（ソフトウェア・デファインド・ビークル）に通じる先進技術が惜しみなく詰め込まれていました。

そしてパワートレインのスペックも圧倒的です。

走行中に排出するのは水のみという究極のゼロエミッションでありながら、水素の充填時間はわずか約3分。

それでいて、航続距離は約1000km（JC08モード）に達するとされていました。

この数値には「航続距離1000kmは凄すぎる…」「電気自動車（EV）の充電時間を考えると、長距離移動はやっぱり水素（FCV）の方が魅力的だよね〜」と、現在市販されているEVと比較しても遜色のない、あるいは凌駕する実用性に驚く声が上がっています。

結果としてFCRは市販化されることなく、エスティマも復活しないまま2026年を迎えました。

しかし、ここで提示された「対面シートによる移動時間の価値転換」や「インホイールモーターによる空間の最大化」、そして「プレミアムFCV」としての思想は、その後の「MIRAI（ミライ）」や自動運転コンセプトカーなど、現在のトヨタのモビリティ開発の根幹に確かに息づいています。

“天才タマゴ”がもし現代の最先端技術で蘇っていたら――。

ファインコンフォートライドは、その問いに対する最も美しく、最もラグジュアリーな回答だったと言えるでしょう。