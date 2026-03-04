2023年11月、被害者のA子さん（当時21）はマッチングアプリを通じて林諒憲被告（当時23）と知り合った。株のデイトレーダーをしている林被告は名古屋市中区のワンルームマンションに住み、羽振りが良かった。まもなく林と交際することになったA子さんは肉体関係を持った。

【画像】「自慰行為に使うから、性行為の動画を撮らせてほしい」と…林諒憲被告が投稿していたアダルトサイト

交際相手に懇願された動画撮影

交際して2カ月ほど経った頃、林被告から 「自慰行為に使うから、性行為の動画を撮らせてほしい。これは他人に見せないし、絶対に流出させないから」と頼まれた。A子さんは最初は渋っていたが、2カ月近くも頼まれて根負けし、動画を撮らせることに同意した。

2024年3月9日、林被告は慣れた様子で複数のカメラ機材を使い、様々な角度から性行為の様子を撮った。撮影は5時間に及んだ。



事件当時に林諒憲被告が住んでいた自宅マンション（名古屋市中区）

「お疲れさん。じゃあ、シャワーを浴びてきてね」

A子さんはそれからも林被告と付き合っていたが、マッチングアプリの利用も継続しており、同年7月末頃、新たに知り合ったのが長粼翔磨被告（当時22）と大川健太被告（当時24）だった。

2人はバイト仲間で同居していたが、A子さんとは別々の機会に知り合った。

A子さんは長粼被告とは連絡先としてインスタグラムのアカウントを交換し、大川被告とはLINEのIDを交換したが、大川被告は「会おうよ」ばかり言うので、うっとうしくなってブロックした。

「ハメ撮り動画が流出してる」と呼び出され…

いずれも林被告と違って肉体関係を持つような間柄にはならなかったが、同年10月14日夜、長粼被告から〈おひさ。明日か明後日会えない？〉という連絡が入った。

〈急にどうしたの？〉

〈A子ちゃんのハメ撮り動画が流出してるんだよ〉

〈えっ、どういうこと？〉

絶句してA子さんはインスタで電話した。

「どこに載ってるの？ どんな感じで出てるの？」

これらの質問に対し、長粼被告は「会ってから話す」の一点張りだった。

もとより長粼被告とは一度も会ったことがなかった。LINEをブロックした大川被告のことは、マッチングアプリで知り合ったことさえ忘れていた。とりあえず、A子さんは林被告に電話してみたが、つながらなかった。

「裸が載ってるの？」

「全部載ってる」

「分かった。会うから、早く来て。怖いわ……」

A子さんは自宅近くのファミレスの駐車場で待ち合わせることにした。長粼被告は「友達と一緒に行く」と言っていた。それが大川被告のことだった。

2人の男たちからのわいせつ行為

〈着いたよ。黒い車〉

A子さんがファミレスに行くと、聞いていた通りの車が止まっていて、運転席には大川被告が座り、助手席に長粼被告が座っていた。

「翔磨くんですか？」

「そうだよ、後ろに座って」

「動画のことについて教えて欲しいんだけど……」

「その件はうちに行って、落ち着いてから話そう」

サイトの名前は教えてもらったが、会員限定の有料サイトなので、見ることができなかった。

「早く警察へ行きたい」

「方向性がまとまってから、警察へ行こう。林に証拠を消されてもいいように、オレたちが動画をダウンロードしておいたから大丈夫だよ」

2人が住んでいる自宅マンションに連れて行かれ、2人はA子さんの目の前で動画を見始めた。それは間違いなく、林被告に撮られたものだった。

「『いいね』がこんなに付いてるってことは稼ぎ頭だね」

「これが全国のオジサンに見られているわけだ、ハハハハ……」

2人は笑いながら、A子さんの動画を見ていた。

「ちょっとベッドに来て」

「こんなときに何言ってるの？」

「動画がエロ過ぎてヤリたくなっちゃったんだよ」

せめてもの抵抗

長粼被告は自分たちの協力がなければ何もできないなどと言って困惑させ、A子さんをベッドに座らせた。

すると、長粼被告が服の上から胸を揉んできた。長粼被告を振りほどいて大川被告のところに行ったが、知らん顔をされた。

「5分で終わらせるからベッドに来い」

「こんなことをしたら、私の父がメッチャ怒るよ」

「オレの父親はヤクザだ」

長粼被告の言葉に同調するように、大川被告も「そうだよ。こいつのオヤジは組長で、マジで怖いよ」などと脅してきた。

のちにA子さんは公判に出廷し、このときの心境として次のように述べた。

「この2人に逆らったら、最悪殺されるかもしれないと思いました。長粼は金持ちのボンボンのイメージがあったので、何となく信じてしまった。2人に恨みを買ったら、私の性的動画をどこかに流してしまうんじゃないかという不安もありました」

A子さんはせめてもの抵抗を試みた。

「私は今、ヘルペスだから、ヤッたらうつすよ」

「うーん、ゴム着けてもダメかなぁ？」

結果的に2人はセックスをあきらめて、男性器を取り出し、「手でして」と言ってきた。長粼被告がA子さんの手を引いて男性器を握らせ、服を脱がして胸を揉んできた。大川被告も近付いてきて男性器を取り出し、「しごいて」と言ってきた。A子さんは両手で2人の男性器を刺激することになった。

（諸岡 宏樹）