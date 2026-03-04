『ダークナイト』（2008）『インターステラー』（2014）などで知られるクリスチャン・ベールが、千葉県の市川市動植物園にいるニホンザルの「パンチくん」についてインタビュー内で自ら言及し、応援の言葉を贈った。

母親のサルに育児放棄されたパンチくんはサル山の群れに馴染めず、オランウータンのぬいぐるみを母親がわりにして暮らす健気な姿が世界的な話題を呼んでいた。

この投稿をInstagramで見る

ベールはフランケンシュタイン役を演じた出演最新作『ザ・ブライド！』英のインタビューで、「フランケンシュタインは孤独の物語」と紹介する中でパンチくんに言及。「フランケンシュタインは孤独と後悔の擬人化」「彼には誰かが必要なんです。たとえ隣に座るだけで、何も喋らない人でもいい。とにかく誰かが必要」と語りながら、パンチくんの話題を持ち出した。

「まるで、ひとりぼっちの可哀想な子ザルのパンチくんです。あの、オランウータン（のぬいぐるみ）と一緒にいる、小さなパンチくん。パンチくん、がんばれ！」

ベールは、子ザルのパンチくんと自身が演じたフランク役を重ね合わせ、「フランクもそういったものが必要なんです。あのオランウータンのように、ただ一緒にいて、ハグできるものが必要だったんです」と紹介した。「ただ……、フランクはそれ以上のものと出会って、恋に落ちてしまうわけです……」。

ⒸNiko Tavernise

『ザ・ブライド！』はジェシー・バックリー＆クリスチャン・ベール共演、マギー・ギレンホール監督の話題作。『フランケンシュタインの花嫁』を大胆な新解釈と映像美で描く。2026年4月3日（金）全国ロードショー。

Source: