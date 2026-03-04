毎日座るものだから。ワークチェアに必要なのは「腰へのやさしさ」
イスに長時間座って、腰を傷めた経験がある方は多いのではないでしょうか。僕もその一人。こまめに立ち上がったりするようにはしていますが、それでも慢性的な腰痛を抱えています。
そんな腰への負担を少しでも和らげたいという想いから、ワークチェアの導入を考えている方もいるでしょう。そこでポイントとなるのが、腰へのサポート。
いくら高価なワークチェアでも、腰回りが華奢な作りでは、安心できません。
ギズマートで取り扱うワークチェア「YPS-S800」は、腰をサポートする「ダブルウィングランバーサポート」を装備。4本のバネで腰の動きを柔らかく包み込みます。
ワークチェア｢YPS-S800｣
38,240円
腰にやさしい多機能チェア
CoSTORYで見る
僕の経験上、腰との隙間をなくし密着しているイスのほうが、腰への負担が軽減されます。そういう意味で、このダブルウィングランバーサポートは、理にかなった構造でしょう。
腰にやさしい「YPS-S800」は現在、CoSTORYにてクラウドファンディングを実施中。超早割なら20％オフの3万8240円となっています。腰をいたわりたい方、今が狙い目ですよ。
※アフターサービス・保証についてはこちら。
ワークチェア｢YPS-S800｣
38,240円
腰にやさしい多機能チェア
CoSTORYで見る
▼「YPS-S800」ほかGIZMARTのアイテムが実際に触れるスプリングフェア開催！【3月25日(水)】
もうすぐ春ですね。ちょっとGIZMARTのスプリングフェアに来てみませんか？