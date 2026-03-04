Photo: 三浦一紀

イスに長時間座って、腰を傷めた経験がある方は多いのではないでしょうか。僕もその一人。こまめに立ち上がったりするようにはしていますが、それでも慢性的な腰痛を抱えています。

そんな腰への負担を少しでも和らげたいという想いから、ワークチェアの導入を考えている方もいるでしょう。そこでポイントとなるのが、腰へのサポート。

いくら高価なワークチェアでも、腰回りが華奢な作りでは、安心できません。

ギズマートで取り扱うワークチェア「YPS-S800」は、腰をサポートする「ダブルウィングランバーサポート」を装備。4本のバネで腰の動きを柔らかく包み込みます。

ワークチェア｢YPS-S800｣ 38,240円 腰にやさしい多機能チェア CoSTORYで見る

僕の経験上、腰との隙間をなくし密着しているイスのほうが、腰への負担が軽減されます。そういう意味で、このダブルウィングランバーサポートは、理にかなった構造でしょう。

GIF: 三浦一紀 上下左右前後の6方向への動きに追従

腰にやさしい「YPS-S800」は現在、CoSTORYにてクラウドファンディングを実施中。超早割なら20％オフの3万8240円となっています。腰をいたわりたい方、今が狙い目ですよ。

※アフターサービス・保証についてはこちら。

