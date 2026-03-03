この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「何もしなくて年3兆円の利益はおかしい」メガバンクの空前の好決算と賃上げにモハP氏が怒り「調子に乗るな」と警告

経済情報の配信を行うモハP氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【銀行】みずほ純利益1兆1300億円最高益へ！メガバンク10賃上げ！モハPchの視点」を公開した。氏は、みずほフィナンシャルグループをはじめとするメガバンクが過去最高益を更新し、大幅な賃上げを行う現状について解説。好業績の背景にある構造的な要因を指摘しつつ、リスクを取らずに巨額の利益を得る現在の銀行業界に対し、「ちょっとモヤモヤしている」と複雑な心境を吐露した。



動画内でモハP氏は、みずほフィナンシャルグループが連結純利益予想を1兆1300億円に上方修正し、2期連続で最高益となる見通しであること、それに伴いメガバンク各行が10%程度の賃上げを行う方針であることを紹介。その要因として日銀の利上げによる利ザヤ改善や投資銀行業務の好調さを挙げた。しかし氏は、金融はあくまで経済活動を支える「血液」であり「裏方」であるべきだと持論を展開。「実体経済があまり成長していないのに、金融機関ばかりが儲かっている状況は社会構造としてどうなのか」と疑問を呈した。特にみずほ銀行については、かつてシステム障害を頻発させ金融庁から指導を受けた過去に触れ、「厳しい環境では守られ、環境が良くなれば大きな利益を上げる」姿勢を批判した。



さらに核心的な問題として、日銀の当座預金制度を指摘。現在は超過準備に対する付利が0.75%に引き上げられており、銀行業界全体で「400兆円を超える超過準備を日銀に預けているだけで、何のリスクも取らずに年間3兆円もの利益が得られる環境」になっていると具体的な数字を示して解説した。氏は、これが日銀の政策の結果であると認めつつも、「ちょっと異常な状況ではないか」と断言。最後には金融業界に対し、「今の状況で調子に乗るんじゃないよ」と強く警告し、業界全体への厳しい視線が必要だと訴えて動画を締めくくった。