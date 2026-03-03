藍井エイル、新曲「絵空事」がアニメ『転生したらスライムだった件 第4期』OP主題歌に決定
藍井エイルの新曲「絵空事」が、TVアニメ『転生したらスライムだった件 第4期』オープニング主題歌に決定した。
オープニング主題歌となる「絵空事」はバンドサウンドを軸に、壮大でスケールのある『転スラ』の世界に寄り添うような激しいロックナンバーに仕上がった。Lantisで新章を迎える藍井エイルのサウンドに是非注目してほしい。
「絵空事」が収録されるCDは、4月22日(水)に発売が決定。同CDにはTVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』オープニングテーマ「MONSTER」も収録され、ダブルタイアップシングルになっている。
◆ ◆ ◆
◼︎藍井エイル コメント
世界中から愛され続けている『転スラ』のオープニング主題歌を歌わせていただけることが決まった時は、心から驚きましたし、何よりワクワクが止まりませんでした。
「絵空事」は、作品の壮大なスケールに寄り添うような激しいロックナンバーになっています。ぜひアニメと共に楽しんでいただけると嬉しいです。
◆ ◆ ◆
リリース情報
2026年4月22日(水)発売
【アーティスト盤】LACM-24832 ￥2,750(10%税込) ￥2,500(税抜)
https://lnk.to/LACM-24832
【よう実盤】LACM-24833 ￥1,980(10%税込) ￥1,800(税抜)
https://lnk.to/LACM-24833
【転スラ盤】LACM-24834 ￥1,980(10%税込) ￥1,800(税抜)
https://lnk.to/LACM-24834
[アーティスト盤 INDEX]MONSTER
(TVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』オープニングテーマ)
作詞：Eir 作曲・編曲：GAK-amazuti-絵空事
(TVアニメ『転生したらスライムだった件 第4期』オープニング主題歌)
作詞：RUCCA 作曲・編曲：篠崎あやと、橘 亮祐DRUM
作詞：柿沼雅美 作曲・編曲：yomaDecay
作詞：Eir 作曲・編曲：丸田凌央 (Arte Refact)MONSTER (Instrumental)絵空事 (Instrumental)DRUM (Instrumental)Decay (Instrumental)
[よう実盤 INDEX]MONSTER
(TVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』オープニングテーマ)
作詞：Eir 作曲・編曲：GAK-amazuti-絵空事
(TVアニメ『転生したらスライムだった件 第4期』オープニング主題歌)
作詞：RUCCA 作曲・編曲：篠崎あやと、橘 亮祐Decay
作詞：Eir 作曲・編曲：丸田凌央 (Arte Refact)MONSTER (Instrumental)絵空事 (Instrumental)Decay (Instrumental)
[転スラ盤 INDEX]絵空事
(TVアニメ『転生したらスライムだった件 第4期』オープニング主題歌)
作詞：RUCCA 作曲・編曲：篠崎あやと、橘 亮祐MONSTER
(TVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』オープニングテーマ)
作詞：Eir 作曲・編曲：GAK-amazuti-DRUM
作詞：柿沼雅美 作曲・編曲：yoma絵空事 (Instrumental)MONSTER (Instrumental)DRUM (Instrumental)