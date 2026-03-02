BTSのJIN（ジン）が自身のInstagramを更新。春の訪れを思わせる穏やかな日差しの中で、洗練されたビジュアルを披露し、ファンの視線を集めている。

【写真】BTSジン、美しい額を魅せたビジュアル＆抜群スタイルショット／前の投稿では雪景色に佇む姿を披露（2本）

■BTSジンが魅せた、陽光の中で穏やかな微笑み

屋外で撮影された写真は、まずは傾斜ある芝生に長い足を投げ出すように座ったショットでスタート。JINはアップバングで際立つ美しい額やフェイスライン、深みのあるブラウンのスエードジャケットに黒のインナーとボトムスを合わせたシックで上品なスタイルで登場。傍には大きめのレザーバッグが置かれている。

遠くを見つめる横顔、柔らかな微笑みを浮かべた正面からのショットに続き、5、6枚目には階段の前でバッグを手に、もう片方の手をポケットにかけた凛々しい立ち姿も。穏やかな陽光を浴びながら、どこかリラックスしたJINの表情が並んでいる。

この投稿に、メンバーのJ-HOPE（ジェイホープ）もすぐさま反応。「wow（拍手の絵文字2つ）」のコメントで感嘆を示した。

SNSでは「本当に美しい人」「ハンサムが染み渡る」「ビジュがさらに仕上がってる」「おでこを出すと途端に大人の魅力爆上がり」「お顔が天才」「そして脚が長い」「春をお知らせしに来てくれたみたい」「インスタ妖精がすぐ反応しててさすが」「穏やかな微笑みが癒される」と、大きな反響が寄せられている。

