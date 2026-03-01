まみInstagramより

【モデルプレス＝2026/03/01】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のまみ、天海りこ、たまごあゆみ、桜咲みお、りんにインタビューを実施し、愛用している香水について聞いた。

◆まみ


＜愛用香水：LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）ローズ・デ・ヴァン オードゥ パルファン＞

甘めの匂いなのですが甘すぎず“女の子”という感じ。仕事でもプライベートでも使っていて、最近1番気に入っているんです。女の子によく「香水何使っている？」と聞いてもらえます！

◆天海りこ


＜愛用香水：CHANEL（シャネル）＞

あまり教えたくないくらい良い匂いで、ほかの人とも被らないです。

◆たまごあゆみ


＜愛用香水：DIOR（ディオール）ブルーミング ブーケ ミニ ミス＞

1番匂いが強い練り香水を使っています。スティックタイプなので持ち運べて、割れないのでおすすめ。匂いも王道で嫌いな人はいないだろうなと思います。

◆桜咲みお


＜愛用香水：SHIRO（シロ）サボン オードパルファン＞

6年くらいずっと使っています。“香水”という強い匂いが苦手なので、これは石鹸の匂いでお気に入りです。

◆りん


＜愛用柔軟剤：LAVONS（ラボン）シャイニームーン＞

香水の匂いがあまり得意ではないので香水を使っていなくて…。柔軟剤はフローラル系の匂いを使っています。友達がみんな「良い匂い」と言ってくれます。

