【有名キャバ嬢の愛用香水】六本木＆銀座美女がおすすめする「教えたくないくらい」「王道で嫌いな人はいない」香り
【モデルプレス＝2026/03/01】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のまみ、天海りこ、たまごあゆみ、桜咲みお、りんにインタビューを実施し、愛用している香水について聞いた。
【写真】SNSでバズりまくるキャバ嬢の“褒められ香水”
◆まみ
＜愛用香水：LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）ローズ・デ・ヴァン オードゥ パルファン＞
◆天海りこ
＜愛用香水：CHANEL（シャネル）＞
あまり教えたくないくらい良い匂いで、ほかの人とも被らないです。
◆たまごあゆみ
＜愛用香水：DIOR（ディオール）ブルーミング ブーケ ミニ ミス＞
1番匂いが強い練り香水を使っています。スティックタイプなので持ち運べて、割れないのでおすすめ。匂いも王道で嫌いな人はいないだろうなと思います。
◆桜咲みお
＜愛用香水：SHIRO（シロ）サボン オードパルファン＞
6年くらいずっと使っています。“香水”という強い匂いが苦手なので、これは石鹸の匂いでお気に入りです。
◆りん
＜愛用柔軟剤：LAVONS（ラボン）シャイニームーン＞
香水の匂いがあまり得意ではないので香水を使っていなくて…。柔軟剤はフローラル系の匂いを使っています。友達がみんな「良い匂い」と言ってくれます。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】