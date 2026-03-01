【「働いてないし、ヒマでしょ？」】親の手を借りるのが当たり前？モヤモヤ…＜第4話＞#4コマ母道場
子育てにはたくさんの楽しさや嬉しさがある一方で、大変なことも少なくありません。3人の子どもを育て上げることは、まさに大仕事と言えるでしょう。今回の主人公は、そんな役目を果たした3児の母。子育てを終え、これからは自分の人生を楽しもうと考えていた矢先、娘からあるお願いをされることになります。
第4話 不貞腐れるなんて
【編集部コメント】
おやおやっ！？ ミユさん、サトミさんが自分の思い描いていた反応をしてくれなかったからといって、不貞腐れてしまうのはちょっと……いや、かなり子どもっぽいのではないでしょうか？ サトミさんだって、よくよく聞けばまったく手伝わないとは言っていないのですよ？ ただ、サトミさんもやんわりとではなく自分の気持ちをハッキリと伝えないと。この状態では、なかなか納得してもらえないかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
