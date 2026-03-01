この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東大博士課程に在籍するパクくんが、自身のYouTubeチャンネルで「日本大使館に強制退去を命令されました。」と題した動画を公開。日本大使館を名乗る人物から国際電話で「犯罪に関与しているため強制退去させる」と告げられたという、詐欺被害未遂の体験を語り、その対処法について解説した。



動画内でパクくん氏は、ある日の午後、研究室で作業中に韓国からの国際電話を受けたと明かした。電話の相手は「日本大使館領事部のミンスンホ」と名乗り、パクくん氏がベトナムの麻薬組織に関わる国際犯罪に関与している疑いがあると告げたという。犯人は、逮捕した女性の通帳からパクくん氏の名前が見つかったと説明。「このままでは処罰を受ける可能性が高い」「韓国への退去命令を進めている」と述べ、指定のウェブサイトで手続きをするよう指示してきた。



突然のことにパクくん氏は「頭が真っ白になった」と当時の心境を吐露。電話を切った後、かかってきた番号を検索したところ、在韓日本国大使館の公式サイトに掲載されている領事部の代表番号と完全に一致したため、さらにパニックに陥った。しかし、深く調査を進めると、韓国政府の公式サイトで「大使館や領事部を騙る詐欺電話が多発している」との注意喚起を発見。今回の電話が、実在の番号をなりすまして表示させる巧妙な詐欺であったことが判明した。



自身の経験を踏まえ、パクくん氏は同様の詐欺被害に遭わないための対処法として3つのポイントを挙げた。1つ目は「必ずメールでやり取りさせること」。公的機関であれば文書で記録を残す義務があるため、メールでの連絡を要求することで、詐欺師は諦める可能性が高いと説明した。2つ目は「電話の内容はまず疑うこと」。電話一本で人生を左右するような意思決定を迫ることは通常あり得ないと指摘。3つ目は「詐欺の典型的なパターンを知っておくこと」。大使館だけでなく、警察、銀行、さらには家族を装う手口も存在するため、事前に知識を持つことが重要だと語った。



最後にパクくん氏は、この動画を家族や友人などに拡散してほしいと呼びかけた。自身の経験が、大切な人々を詐欺被害から守る一助となれば嬉しいと述べ、注意喚起の重要性を訴えて動画を締めくくった。