「賛否両論はあると思うんですけど」クラブOBが岡山サポに言及。“温かい”スタイルに感慨「ブーイングを１回も受けたことがない」
待望の今季初勝利だ。
J１百年構想リーグで、岡山は開幕から２つのPK戦負けを含む３連敗。３月１日にホームで行なわれた４節・名古屋戦は、１−１で迎えたPK戦を５−４で制し、チームにも、スタンドにも笑顔があふれた。
試合を配信した『DAZN』で解説を務めたのは、クラブOBの加地亮氏。試合後、実況の江本一真氏から岡山のサポーターについて問われると、自身の経験を交えて語った。
岡山サポーターは「温かい」と表現されることが多いなかで、加地氏は在籍時を振り返り、「ブーイングを１回も受けたことがないですね」と明かした。
これは「良い・悪いじゃなくて、やっぱり岡山のスタイル」と説明。「負けても、どれだけ連敗しても、応援してるよっていうそのスタイル。これはもう本当にずっとやり通してほしいですね」と話す。
また「賛否両論はあると思うんですけど」と前置きしつつ、「それは岡山らしいというか、岡山の県民、やはり温かさがある」とも。そして「岡山を応援したいっていう、ファジアーノ岡山が好きだっていう人がかなり多くいるので、そういうところは本当にありがたみを感じますよね」と感謝の気持ちを示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
