「賛否両論はあると思うんですけど」クラブOBが岡山サポに言及。“温かい”スタイルに感慨「ブーイングを１回も受けたことがない」

「賛否両論はあると思うんですけど」クラブOBが岡山サポに言及。“温かい”スタイルに感慨「ブーイングを１回も受けたことがない」