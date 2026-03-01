この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が、「え、これで飲み放題？紅茶が「無限に出てくる」天国見つけた」と題した動画を公開した。
動画では、グランフロント大阪にある紅茶とスコーンの専門店「TEA ROOM KIKI」を訪れ、紅茶が次々と提供される「TEA FREE」システムと、こだわりのスコーンセットを堪能している。

動画内で紹介されたのは、2,170円の「KIKI's クリームティー」セットだ。
最大の特徴は、30種類以上の紅茶からランダムで少しずつ注がれる「TEA FREE」という提供スタイルである。
カップが空になるとスタッフがすぐに新しい紅茶を注ぎに来る様子を、出演者は「わんこそばのように次々注いでもらえる」と表現。
「まずは冷たいお紅茶」から始まり、様々なフレーバーの温かい紅茶がランダムに楽しめるため、飽きることなく紅茶の世界に浸ることができる。

セットの主役であるスコーンにも注目だ。
提供されたスコーンは「持っておられへんぐらい熱い」ほどの焼きたて状態で、半分に割ると「外は固めの生地で中はふわふわ」な断面が現れる。
これに合わせるのは、自家製のクロテッドクリームとラズベリージャムだ。
出演者がクリームをたっぷりとすくい、「（つける量が）多いね！？」と驚く場面もあったが、「そういうもんや」と納得しつつ実食。
「ふわっとなめらか」なクリームのコクと、ジャムの甘酸っぱさが合わさり、「これは最高」と笑みをこぼした。

最後は、美味しいスコーンと無限に提供される紅茶で「お腹いっぱい」と大満足の様子で締めくくられた。
イートインは予約推奨の人気店だが、持ち帰りメニューも充実しているとのこと。
紅茶好きなら一度は訪れたい、至福のティータイムを約束する一軒と言えるだろう。

YouTubeの動画内容

00:00

「わんこそば状態」で紅茶が注がれる店
00:05

2,170円の「KIKI's クリームティー」
00:16

「持っておられへんぐらい熱い」スコーン
00:23

クロテッドクリームとジャムで実食
00:38

グランフロント大阪の店舗情報

関連記事

【USJ】ジョーズのレストランで「ブリトー超えてきた」と絶賛された“1,000円”の意外な伏兵

【USJ】ジョーズのレストランで「ブリトー超えてきた」と絶賛された“1,000円”の意外な伏兵

 予約必須のUSJ「サンレス」攻略法！料理の感想から写真撮影の注意点まで徹底レポート

予約必須のUSJ「サンレス」攻略法！料理の感想から写真撮影の注意点まで徹底レポート

 【USJ】「真似したい」便利グッズが満載！冬のユニバを楽しむカバンの中身＆絶品フード

【USJ】「真似したい」便利グッズが満載！冬のユニバを楽しむカバンの中身＆絶品フード
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

もちもぐチャンネル_icon

もちもぐチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 3450人 171 本の動画
おいしいもの大好き！食べる・旅・テーマパークが大好きなアラサー夫婦。ユニバが好きでよく行くので USJ多めです。
youtube.com/channel/UCmEIXdKYE2LStOF3M0_G3kg YouTube