YouTubeチャンネル「いいトコ撮り那須ch」が「【完結編】大人の乗馬合宿で起きた奇跡！那須トレーニングファームで馬と一つになった最高の2日間」と題した動画を公開しました。今回は、那須トレーニングファームで開催された「オトナの乗馬合宿」の最終日の様子と、その後に続いた参加者の新たな挑戦について紹介しています。



動画の冒頭、主催者の古田さんは今回の企画について、長年ジュニア合宿を見学する中で「参加者の変化や顔を見ていて羨ましいな」と感じ、「大人もできたらな」と温めていた企画だったことを明かしました。最終日は、早朝の馬の手入れから始まり、さっそく乗馬レッスンへ。部班運動を通じて、速歩や駈歩などの基本動作を確認し、馬とのコンタクトを深めていきます。



続いて行われたのは「ジムカーナ」の練習です。ジムカーナは、コースデザイナーが設定した経路を走行する初心者向けの競技で、スラロームや横木通過などの障害物が設置されます。自身の技量に合わせて走るペースを選べるため、本格的な障害馬術を始める前のステップとしても最適とのこと。参加者たちはコースを覚え、馬を誘導する技術を磨きます。いよいよ始まった競技形式の実践では、それぞれが練習の成果を発揮し、ゴールを目指しました。終了後の表彰式では、参加者から「昨日より今日の方がリラックスして乗れた」「筋肉の使い方とかすごく奥が深い」といった感想が聞かれ、馬と一緒に走る一体感や達成感を共有していました。



動画のラストには、合宿から1週間後のエピソードも収録されています。合宿での経験を糧に、参加者の一人が「那須フレンドシップインドアホースショー」のジムカーナ競技にエントリー。見事に1位を獲得し、青いリボンを手にする姿が映し出されました。「さらに欲が湧き上がりました」と語る笑顔からは、乗馬の楽しさと奥深さが伝わってきます。大人の休日に新たな情熱と癒やしをもたらす乗馬合宿、興味のある方はぜひ動画をチェックしてみてください。