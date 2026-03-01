「このまま今の仕事を続けていいのか…？」

「職場が不満だらけ」「年収が低い」「将来が見えない」理由はさまざまあれ、「転職」を考えたことのある人は多いだろう。しかし転職は大きな決断ゆえの「迷い」がつきもの。「失敗リスクが怖い」「やりたいことがない」「転職先が見つからない」など、一歩を踏み出す勇気が出ないものだ。

「実は転職は人生の一大イベントにせず、“毎日ちょっとずつ考える”くらいが一番うまくいくんです」と語るのは、7回の転職で年収を6倍にした外資系うさぎのちょこさんだ。コネ無し、スキル無し、英語も苦手だったにもかかわらず、「年収と納得感の“両取り”」をし続けてきた秘訣とは何か？ 今回は『ゆる転職 リスクを抑えて年収1000万円を目指せる生き方』の中から、「うまくいくための転職の仕方」を紹介する。

「何かあったら動けない」は重大リスク

私がかつて職歴2社目となる外資金融のバックオフィスで働いていたところ、ある日突然、自分が所属していた部署が大きな再編対象となり海外支社のチームに統合されました。その結果、なんとこれまで担当していた職務やシステムが日本支社から消滅することになったのです。

望むと望まざるとにかかわらず、キャリアチェンジを余儀なくされる、なんてことも世の中にはあるのです。

こんな時に、何の備えもできていなかったらどうなるでしょうか。

「いつでも動ける状態」を作っておくことで、不可抗力で発生してしまうリスクにもいち早く対応できるようになるのです。

ガチ転職より「ゆる転職」

「転職活動＝短期間のうちに全力疾走しないといけない短距離走」のように思っていると、忙しいときにさらにしんどい思いをしなければならなくなります。特に、「転職慣れしていない（転職回数が少ない）＝転職力が低い」ほど、勝手がわからず「ガチ転職で頑張る」という選択肢を取らざるを得なくなり、不利です。

この「ガチ転職」のような、一気に進めて人生の一大イベントにする転職は、私はオススメしていません。これだと、いざ良い求人が出た時に準備が間に合わず、手遅れになってしまうからです。

そうではなく、「転職活動＝毎日続けている軽いストレッチやジョギング」くらいの位置づけにしておけば、いざというときに急に無理をする必要もなく、負荷もうまく分散させていくことができます。これが、「ゆる転職」。すぐに転職しないとしても、将来のために今、あなたができる準備なのです。

