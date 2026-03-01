本稿では、サービスが終了してしまうオンラインゲームのタイトルを月単位で一覧にし、一部タイトルについては終了してしまうからこそ実施される特別な施策や終了までのスケジュール、発表されている終了後の展開についてなどを紹介していく。

2026年3月のサービス終了タイトルは17本。今月はコナミの野球ゲームシリーズのスマホ向けタイトル「パワフルプロ野球 栄冠ナイン クロスロード」、ガンホーのモバイル向けMMORPG「ラグナロクオリジン」、同じくガンホーの対戦型デジタルカードゲーム「TEPPEN」などが惜しまれつつも終了となる。

見逃しがちなキャンペーンといった今後の施策や、有償通貨の払い戻し受付情報などをチェックしつつ、遊び残しのないように最後までしっかりと楽しんでいただきたい。

2026年3月サービス終了予定のゲームタイトル一覧

サービス終了タイトルピックアップ紹介

パワフルプロ野球 栄冠ナイン クロスロード

タイトル名 メーカー サービス開始日 サービス終了予定日 進化! 大食い龍 Vizta Games 2024年6月27日 2026年3月2日 Vroom Voom Run Trys 2025年9月11日 2026年3月4日 シールM ノスタルジア PLAYWITH KOREA 2024年6月18日 2026年3月5日 凍牌 -略奪イカサマ麻雀録- UNBALANCE 2024年11月21日 2026年3月5日 パンドランド ワンダープラネット 2024年6月24日 2026年3月6日 ブレイドアンドソウル NCジャパン 2014年5月20日 2026年3月11日 ブレイドアンドソウルNEO NCジャパン 2025年3月12日 2026年3月11日 パワフルプロ野球 栄冠ナイン クロスロード KONAMI 2023年9月20日 2026年3月17日 Real Racing 3 EA 2013年2月28日 2026年3月19日 アルケランド ZLONGAME 2023年6月13日 2026年3月25日 エアロスピリッツ シグナルトーク 2025年2月14日 2026年3月26日 トランスフォーマー：マルチショック ACT Games 2024年10月17日 2026年3月30日 ブルーロック BLAZE BATTLE BAEL 2024年3月14日 2026年3月31日 オシウマ・ダービー・ブラッド モブキャストHD 2024年4月25日 2026年3月31日 ラグナロクオリジン ガンホー 2021年6月28日 2026年3月31日 TEPPEN ガンホー 2019年7月4日 2026年3月31日 Myダーリン♥ジェジュン アイア 2018年3月29日 2026年3月31日

2026年3月17日12時59分 サービス終了

メーカー：KONAMI

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

パワフルプロ野球 栄冠ナイン クロスロード

本作は、野球ゲームシリーズ「パワフルプロ野球」のモード「栄冠ナイン」をベースにしたシミュレーションゲーム。2025年11月にPS4/Switch版のサービスが先行して終了となり、これに続く形で今回スマートフォン版がサービス終了となる。

本作では従来のシステムに加え、プロ野球選手やレジェンドOBを「特待生」としてチームに迎え入れる「スカウト」機能、他プレーヤーのチームと競う「スタジアム」モードなど、スマホ向けならではの手軽でやり込める要素が魅力となっている。

【『パワフルプロ野球 栄冠ナイン クロスロード』メインプロモーションムービー】

2025年12月22日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2026年3月17日12時59分となることが明かされた。2023年9月20日のサービス開始から約2年半での終了となる。

サービス終了告知後より、ログインボーナスや特別なミッションなどを通じて、最後までゲームを楽しめる「今までありがとう！キャンペーン」が実施されている。

なお、未使用の有償ゲーム内通貨については払い戻しが行なわれる予定で、受付期間は3月18日13時から6月15日12時59分まで。サービス終了後にアプリを起動した際に表示される、専用の「払い戻し申請フォーム」より手続きを行なえる。

ラグナロクオリジン

2026年3月31日12時 サービス終了

メーカー：ガンホー

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

ラグナロクオリジン

本作は、MMORPG「ラグナロクオンライン（RO）」のDNAを正統継承したスマホ向けタイトル。高品質な3Dグラフィックスで再現された「RO」の世界観を楽しめる。

ポップなキャラクターが魅力なほか、奥深い育成システム、ギルド同士の共闘や対戦など、MMOらしい「他者とのつながり」を重視したコンテンツが充実している。

【ラグナロクオリジン PV#05】

2025年12月18日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2026年3月31日12時となることが明かされた。2021年6月28日のサービス開始から約4年9カ月での終了となる。

3月2日には有償通貨「ネコの実」によるアイテム購入、ガチャ、召喚機能が停止するが、最後までユーザーが楽しめるよう、ゲーム内イベントなどは継続して実施される。

未使用の有償通貨については払い戻しが行なわれる予定で、サービス終了後に公式サイトおよびアプリ内に設置される「専用フォーム」より手続きが可能。詳細は後日案内予定としている。

TEPPEN

2026年3月31日12時 サービス終了

メーカー：ガンホー

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

TEPPEN

本作は、ガンホーとカプコンがタッグを組んで誕生したリアルタイムカードバトルゲーム。「バイオハザード」、「モンスターハンター」、「ストリートファイター」など、カプコンの人気キャラクターが多数参戦している。

リアルタイムで時間が流れ、ヒーローアーツを繰り出していくなどアクション要素が強い頭脳戦は、本作ならではの大きな特徴の1つ。制限時間内に相手のライフをゼロにするスピード感や、アクティブレスポンスという打ち消しや強化を交互に行う駆け引きを行なうシステムは、格闘ゲームのコンボの応酬に近い感覚を楽しめる。

【TEPPEN ❘ GAME PV】

2025年12月22日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2026年3月31日12時となることが明かされた。2019年7月4日のサービス開始から約6年9カ月での終了となる。

サービス終了に向け、過去のカードセットが手に入りやすくなるキャンペーンや、フィナーレを飾るイベントが実施。なお、3月31日のサービス終了と同時に、これまで獲得したカードやデッキを使用してCPU対戦などが楽しめる「オフライン版」へのアップデートが予定されている。

未使用の有償通貨についてはサービス終了後に払い戻しが行なわれる予定。サービス終了後に設置される専用フォームより手続きを行なえる。アプリ内の「アカウント削除」を行なってしまうと、有償ジュエルを所持していても払い戻しが受けられなくなるので注意してほしい。

ブレイドアンドソウル

2026年3月11日23時 サービス終了

メーカー：NCジャパン

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

ブレイドアンドソウル

本作は、東洋ファンタジーの世界観を舞台にしたPC向けMMORPG。アクション性、スピード感のある戦闘が特徴的で、ボタンをリズムよく押すだけで流れるような連続技を繰り出せる、格闘ゲームのような超高速コンボアクションを楽しめる。

「インスタンスダンジョン」をはじめ、PvP、GvGなど、これぞMMORPGといったコンテンツが充実。武器を進化・成長させていき、外見にもとことんこだわれる装備システムもやりこみ要素の1つとなっている。

【サービスチームから大切なお知らせ】

2026年1月6日にYouTubeで放送された「サービスチームから大切なお知らせ」にて、「ブレイドアンドソウル」および「ブレイドアンドソウルNEO」の日本でのサービス終了が2026年3月11日23時となることが明かされた。

終了の理由については、「プレイヤーが満足できるサービスクオリティを維持し、安定的な環境を提供し続けることが困難になったため」とのこと。「ブレイドアンドソウル」は2014年5月20日のサービス開始から約11年10カ月、「ブレイドアンドソウルNEO」は2025年3月12日のサービス開始から1年での終了となる。

サービス終了告知後より、最後までプレーヤーが思い出を作れるよう、特別なプロジェクトが進行。ゲーム内では既存のコンテンツを遊び尽くせるよう、各イベントアイテムの交換期間延長などが実施されているほか、これまでの歩みを振り返れる特設サイトが用意されている。

なお、未使用の有償通貨については払い戻しが行なわれる予定で、詳細な手順については公式サイトなどにて案内される。

