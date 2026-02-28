この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東大博士課程のパクくんが運営するYouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「【ノーベル賞】 北川進さんの研究は何がすごい？小学生でも分かるように解説します」と題した動画を公開。ノーベル化学賞の有力候補とされる北川進氏の研究について、その核心を3つのポイントで分かりやすく解説した。

動画で紹介された北川氏の功績の一つ目は、分子の世界における「超微小部屋の建築法」を提唱したことだ。かつて科学の世界では、「固体とはぎっしり詰まっているもの」と信じられていた。しかし北川氏は、硬い金属イオンを建物の「鉄骨」、柔らかい有機分子を「ゴム」のように組み合わせることで、ナノレベルで無数の部屋が規則正しく並ぶ「金属有機構造体（MOF）」を意図的に設計する手法を確立した。これにより、人類は初めて「個体のなかに自由に設計された空間を持たせることに成功した」のである。

二つ目の功績は、この「超極小部屋の柔らかさ」の発見だ。従来のゼオライトなどの多孔性材料は、穴の大きさや形が固定されていた。しかし北川氏が開発した物質は、まるで呼吸をするように、入ってくるガスの種類（お客さん）に合わせて部屋の入口を広げたり縮めたりする柔軟性を持っていた。この「奇跡のような動き」は、それまでの常識を完全にひっくり返す発見であった。

三つ目は、この技術を応用した「CO2を吸収する部屋の開発」である。地球温暖化の元凶である二酸化炭素は、大気中の酸素や窒素と性質がよく似ているため、分離して回収するのは極めて難しかった。そこで北川氏の研究が登場する。氏が開発した部屋は、壁に「二酸化炭素だけを通す分子サイズのドア」がついており、空気を通すとCO2だけを選択的に内部に閉じ込めることができる。これはまるで「固体でできた人工の肺」のように機能し、地球温暖化問題の解決策として大きな期待が寄せられている。

YouTubeの動画内容

00:35

常識を覆した「超微小部屋」の建築法
02:58

まるで呼吸する個体「超極小部屋」の驚くべき柔らかさ
05:01

地球温暖化を救う？CO2だけを選んで吸収する部屋
08:04

研究の原点にあった「無用の用」という哲学

関連記事

意外と知らない？韓国ダイソーが日本から“完全独立”した裏側と複雑な日韓関係

意外と知らない？韓国ダイソーが日本から“完全独立”した裏側と複雑な日韓関係

 【東大博士課程パクくんが解説】カンボジアで韓国人拉致・殺害事件が多発、高収入バイトの危険な罠とは

【東大博士課程パクくんが解説】カンボジアで韓国人拉致・殺害事件が多発、高収入バイトの危険な罠とは

 なぜ韓国人は東京より地方へ？意外と知らない日本旅行の最新トレンド「深化ルート」とは

なぜ韓国人は東京より地方へ？意外と知らない日本旅行の最新トレンド「深化ルート」とは
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

パクくんの東大留学_icon

パクくんの東大留学

YouTube チャンネル登録者数 2.30万人 334 本の動画
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。
youtube.com/channel/UCkuaVrwjOpM4Sc-BoWx7sLA YouTube