旅行系YouTuberの旅のヤマネさんが、「【シアトル3泊4日旅行】日本と縁が深い港湾都市！あの世界的大企業の本社も！？」と題した動画を公開しました。今回は、スターバックスやAmazonが本社を構えるアメリカ西海岸の主要都市・シアトルを訪れ、主要な観光スポットや世界的企業ゆかりの地を巡っています。



動画では、まずシアトル観光の王道スポット「パイクプレイス・マーケット」にあるスターバックス1号店を紹介。創業当時の茶色のロゴが掲げられた店舗は観光客に大人気で普段は大行列ですが、ヤマネさんは「開店と同時に来れば空いている」と早朝6時に訪問。空いている店内で1号店限定のタンブラーやマグカップなどのグッズをゆっくりと考えて購入しています。

また、シアトルの絶景スポット「ケリーパーク」からは、街のシンボルである朝焼けに染まったシアトル市街地やスペースニードル、かつて日系移民が「タコマ富士」と呼んだマウントレーニアを一望。さらに、シアトルは日本との縁が深い街でもあり、動画の中盤ではおよそ100年前の日本人街に建てられた現存する「パナマホテル」併設のカフェでお茶を飲みひと休み。そして、シアトル市と神戸市が姉妹都市という事実から連想される元メジャーリーガーのイチロー氏を思い出したヤマネさんは、MLBシアトル・マリナーズの本拠地「T-モバイル・パーク」を訪れ、かつて球団の移転危機を救った任天堂の元社長・山内溥氏のエピソードについて熱く語る場面も見られます。



動画の後半では、シアトル近郊にある航空機メーカー・ボーイングの工場見学ツアーに参加したり、街中に突如現れる巨大なガラスドーム型のAmazon本社オフィス「The Spheres（ザ・スフィアーズ）」の外観を見学したりと、世界的企業の城下町としての側面も紹介しています。

日本から直行便も多く、自然と都市機能が調和したシアトル。次の海外旅行の候補地として検討するのに役立つ情報が詰まっています。