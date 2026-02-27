°Û¾ï»öÂÖ¡¢³Ñ³¦»Õ¾¢¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¡¡¡Ö·èÊÌÀë¸À¡×¸å¤â¤ä¤Þ¤º
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ËÈÖÉÕ¤ÎºÇ¹â°Ì¤Ë·¯Î×¤·¤¿»Õ¾¢¤¬¡¢Ë½ÎÏ¹Ô°Ù¤ÎÅö»ö¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï½Å¤¤¡£°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ë¤ÏÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ë¼«¤éÊó¹ð¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤É²Ð¾Ã¤·¤ËÌöµ¯¤À¤¬¡¢Áê±þ¤Î½èÊ¬¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¼ê¤ò¾å¤²¤¿Áê¼ê¤¬ËëÆâÎÏ»Î¤È¤¤¤¦¤Î¤â°Û¾ï»öÂÖ¤À¡£
¡¡¶¨²ñ¤Ï2018Ç¯10·î¤Ë¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ëË½ÎÏ¤âµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÊ¸¸À¤«¤é¤Ê¤ëË½ÎÏ·èÊÌÀë¸À¤òÈ¯É½¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¤Î·»Äï»Ò¤Ç¤¢¤ë¸µ²£¹ËÆüÇÏÉÙ»Î¤¬17Ç¯¤Ëµ¯¤³¤·¤¿½ý³²»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡£°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤Ç¤Ï22Ç¯¤Ë¤âËë²¼°Ê²¼¤ÎÎÏ»Î2¿Í¤Ë¤è¤ëË½ÎÏÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¡¢º£²ó¤Ï3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Õ¾¢¤Ë¤è¤ëÄï»Ò¤Ø¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï20Ç¯¤ÎÃæÀî¿ÆÊý¡Ê¸µËëÆâ°°Î¤¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£Éô²°¤ÏÊÄº¿¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±¿ÆÊý¤Ï°Ñ°÷¤«¤éÇ¯´ó¤Ø2³¬µé¹ß³Ê½èÊ¬¡£¤¢¤ëÃæ·ø¿ÆÊý¤Ï°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¤Î½è¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Õ¾¢¸òÂå¤Ê¤É¸·È³¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£»ØÆ³¤¹¤ëÂ¦¤ÎË½ÎÏ¤¬ºÇ¤â¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇºá¤·¤¿¡£
¡¡¶¨²ñ¤ÏÁ´¶¨²ñ°÷ÂÐ¾Ý¤Î¸¦½¤²ñ¤ò³«¤¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÀ©¸æÊýË¡¤ò¹ÖÏÃ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¿¡£º£¤âÂ¿¤¯¤Î¿ÆÊý¤¬»ØÆ³Ë¡¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£