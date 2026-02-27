Photo: 山田ちとら

2024年12月28日の記事を編集して再掲載しています。

スマートフォンにストラップをつけただけで、人生ちょっとラクになりました。

うっかりスマホを取り落としてしまうリスクが減り、そそっかしいわたしでも安心。

手を使いたいときにいちいちスマホをどこかに置かないですみますし、電車が揺れたらとっさに吊り革につかまることもできます。

というわけでいろいろ探して個人的に購入したのがこちら、BALES（バルス）のリストストラップ。おそろいのカラビナが1個ついてます。

やわらかくて持ちやすいポリエステルコードは長さ40cm、直径8mm。

コードのカラーバリエーションだけでも豊富で、アッシュグレー・ブラック（反射ストライプ）・ブラック・チャコール（ピンクストライプ）・クラシックネイビー（レッドストライプ）・グレー（反射ストライプ）・グレー（黄色ストライプ）・カーキ・ミリタリーグリーン（反射ストライプ）・オリーブグリーン・オレンジ（ブラックストライプ）の11種類から選べます。

画像のものはチャコールのピンクストライプです。

アタッチメントは厚さ約0.5mmの強化ターポリン素材のものからステンレス製のものまで、豊富なバリエーションの中から選べるようになっており、商品を選ぶ段階ですでに迷ってしまうほど。

そのうえ、モノをぶら下げるのに好都合な丸型カラビナが2個ついていて自在にカスタマイズできます。

ミニ財布を取り付けて、これだけ持ってショッピングや散歩へ出かけるもよし。

あれこれかわいいモノをじゃらっとつけて、デコってみるのもまたよし。

ニーズに合わせて自分好みにアレンジできるのが便利で、純粋に買ってよかったと思ってます。

お値段は税込みで1,350円。底面に充電口用の穴がついているタイプのスマホケースのみに対応していますので、そこだけご確認ください。

