大塚千弘、第2子出産を発表「小さな小さな大事な命を大切に育てていきたい」夫は鈴木浩介
【モデルプレス＝2026/02/27】女優の大塚千弘（39）が2月27日、自身のInstagramを通じて、第2子を出産したことを発表した。
【写真】第2子出産発表した39歳女優の夫
大塚は「私事で大変恐縮ですが この度、第2子を出産致しました」と報告。「予定日超過で産まれてきた赤ちゃんはのんびり屋さんのマイペースなのかな 兎にも角にもやっぱり妊娠、出産は奇跡なんだなぁと改めて感じました」と思いをつづり、「産まれてきてくれた、小さな小さな大事な命を大切に育てていきたいと思います」と決意を新たにした。
また、「妊娠出産と、支えて下さった皆様ありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いいたします」と周囲への感謝を伝えている。
大塚は1986年3月12日生まれ、徳島県出身。2015年10月に俳優の鈴木浩介と結婚し、2021年5月に第1子誕生を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆大塚千弘、鈴木浩介と2015年に結婚
